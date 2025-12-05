bűnügylopásúj-zélandfabergé-tojásékszerjames bond

Meglett a Fabergé-tojásmedál, amit lenyelt a tolvaj

Az új-zélandi rendőrség visszaszerezte a gyémántokkal kirakott Fabergé-tojásmedált, miután hat napig megfigyelés alatt tartotta a tolvajt, aki lenyelte az értékes ékszert.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 18:23
A különleges kiadású medált az 1983-ban készült Polipka (eredeti cím: Octopussy) című James Bond-film ihlette Facebok/Fabergé
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy harminckét éves férfit azzal gyanúsítanak, hogy lenyelte a tojás alakú medált, amely egy ékszerüzletben volt kiállítva Aucklandben, Új-Zéland északi részén. A tolvajt a múlt héten vették őrizetbe.

A hatóság egy rendőrtisztet rendelt ki a gyanúsított megfigyelésére, amíg a természet megteszi a dolgát, és a mintegy 20 ezer amerikai dollárra becsült ékszer visszakerül a tulajdonosához.

Fotó: Facebook/Fabergé

– A rendőrség megerősíti, hogy a medált visszaszerezték – közölte a rendőrség. Hozzátették, hogy az elkövető és a medál is a rendőrségnél van.

A különleges kiadású medált az 1983-ban készült Polipka (eredeti cím: Octopussy) című James Bond-film ihlette, amelynek cselekménye egy Fabergé ékszerész által készített tojás köré fonódik. A Fabergé ékszerház weboldala szerint a 18 karátos aranyból, gyémántokból és zafírból készült kis tojás belsejében egy kis polip rejtőzik.

A Fabergé a XIX. század vége óta híres a drágakövekkel díszített, tojás alakú ékszercsodáiról. A hét elején rekordáron, 19,5 millió fontért (8,5 milliárd forintért) kelt el a Christie’s londoni árverésén a Peter Carl Fabergé által készített Téli tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak 1913-ban.

Borítókép: A James Bond-film által ihletett tojásmedál (Forrás: Facebook/Fabergé)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu