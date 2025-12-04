Lencsevégen Szicília

Fotóskollégánk, Kállai Márton Rezeda Kázmér nyomába eredve járta be Olaszország legdélibb fekvésű, sajátos hangulatú részét, ahol Agrigentótól Catanián át Palermóig fényképezte a sok évszázados, sőt évezredes műemlékeket és a szicíliaiak mindennapjait. Az Etnára, Európa legmagasabb aktív vulkánjára maga is rácsodálkozott.
Rezeda Kázmér megtudta, ki főzött itt Coppolának
Kázmér mindjárt elképzelte, mit adott volna föl Szekula Teréz, ha Coppola nem a szicíliai maffiáról, hanem a szegedi betyárvilágról készített volna filmet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!