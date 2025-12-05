Összetört az egykori liverpooli kedvenc, máris a Real egyik baklövéséhez hasonlítják

Trent Alexander-Arnold a nyáron nagy fájdalmat okozott a Liverpool szurkolóinak azzal, hogy a nevelőcsapatát elhagyva a Real Madridhoz igazolt. Az angol válogatott védőnek felrótták, hogy miközben sejteni lehetett, hogy nem hosszabbítja meg a lejáró szerződését, sosem nyilatkozott a jövőjéről, csak az idény végén fedte fel, hogy távozik – ráadásul ingyen, illetve végül tízmillió eurót kapott érte a Premier League bajnoka, azért, hogy a királyi gárda már a júniusban kezdődött klubvilágbajnokságon, tehát a szerződése előtt bevethesse őt.

Trent Alexander-Arnold ritkán találkozik a labdával, amióta a Real Madridhoz igazolt Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Real Madrid szerzeménye megint megsérült

Azóta viszont Alexander-Arnoldnak jutott ki a fájdalomból. Egyrészt a BL-ben a Liverpoolba való visszatérése nem sikerült fényesre, a Real Madrid 1-0-ra kikapott, őt pedig szeretetteljes környezet helyett füttykoncert fogadta, és még a városban lévő falfestményét is meggyalázta néhány vandál. De ami még ennél is rosszabb, hogy még az idény fele sem telt el, ő viszont harmadszorra is megsérült. Szerdán, az Athletic Bilbao 3-0-s legyőzésekor a gólpasszt is adó futballista a combjához kapott, és az 55. percben cserét kért.

Azóta kiderült, bal combközelítő izma húzódhatott meg, és ennek következtében két hónapot hagyhat ki, február elején esedékes a visszatérése, előzetes számítások szerint tíz mérkőzésről maradhat le, és a királyi gárda játékosaként máris száz nap kihagyás lesz a neve mellett, ha a klub-vb-n való kiesését is idevesszük. Másodszor szeptember közepén sérült meg, akkor egy hónappal később, éppen a Liverpool ellen tért vissza.

A sokadik csapást már nehezen bírja, az Instagram-oldalán ennek hangot is adott:

Összetörtem emiatt. Fáj, hogy éppen most történt ez meg velem, de keményen fogok dolgozni, hogy erősebben és jobban térjek vissza! Találkozunk 2026-ban, Madridisták

– írta.

Alexander-Arnold az új Hazard?

Alexander-Arnoldnál nem meglepőek a sérülések, Liverpoolban egy olyan évadot sem teljesített, amikor legalább egy meccsről ne hiányzott volna hasonló problémák miatt. De ha a folytatás is ilyen döcögős lesz Madridban, akkor a 27 éves játékos túlszárnyalhatja a legrosszabb angliai idényét is, a 2023/2024-est, amikor 103 napot hiányzott.

Alexander-Arnold gyötrődését látva az internet népének máris eszébe jutott Eden Hazard, aki a Chelsea-szurkolók kedvenceként 2019-ben a Real Madridot választotta, ott azonban folyamatos sérülései miatt szinte alig találkozott a labdával. A belga klasszis 115 millió eurójába került a spanyol gigásznak, amely 2023 januárjában elengedte Hazard kezét.