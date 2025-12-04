Rezeda Kázmér megtudta, ki főzött itt Coppolának

A csontok végett, csak az öregedő csontok végett… – mentegetőzött magában Rezeda Kázmér, miközben nézte a szomszédos Taorminát, s felötlött benne egy vers is, ugyanis Rezeda Kázmérban mindig felötlöttek versek, s ezek a mindig felötlő versek óvták meg a huszonegyedik századtól, amely század az eddigi tapasztalatok szerint rémisztően verstelen századnak ígérkezett, verstelen és mosolytalan századnak, amelyet bezártak a pillanat és a pogány hedonizmus börtönébe.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,

De ha kinyílnak ősszel az egek,

A szeptemberi bágyadt búcsuzónál

Szeme színére visszarévedek.

Ez a vers ötlött fel Kázmérban, s legyünk nagyon pontosak, a szeptemberi bágyadt búcsúzó már novemberi bágyadt búcsúzó volt, csak hát odalent Szicíliában, Taormina szomszédságában a novemberi bágyadt búcsúzó is szeptemberi. Még voltak, akik fürödtek a tengerben. Kázmér tartózkodott ettől. Kázmér nyáron is kétszer meggondolta a fürdést a tengerben is, a Balatonban is, ugyanis pszichés alapon fázott negyven fokban is, aminek az lehetett az oka, hogy gyerekkora nagy részében úszóként létezett, hajnali fél hatkor taposta az első havat a Margit-szigeten, és valamikor akkor elkezdett fázni, s erről képtelen volt leszokni.

S azt is feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy Kázmérnak nem kellett visszarévednie kedvese szemének színére, ugyanis kedvese – aki szerencsés módon egybeesett a feleségével – ott ült mellette a novemberi bágyadt búcsúzónál, s vele volt a világ legszebb, legkékebb szeme színe is, úgyhogy Kázmér csak ránézett, s máris ott volt minden, révedezés nélkül.

Mindez persze nem tette zárójelbe Kázmér legkedvesebb elfoglaltságát, a morfondírozást. Soha ne keverjük össze a kettőt. A révedezés javarészt önsajnálat, s mint ilyen, nagyon fontos elfoglaltság, vetekszik az öndicsérettel, amely, mint tudjuk, annyira fontos, hogy soha nem bízhatjuk másra. Ezzel szemben a morfondírozás javarészt önmegvalósítás s egyben gyakorta önfelmentés is, tehát szintúgy nagyon fontos.

A csontok végett, csak az öregedő csontok végett…

– mentegetőzött magában Rezeda Kázmér, s aztán a mentegetőzés helyett elkezdett morfondírozni ezen, határozottan kijelentve magában, hogy hadd ne mentegetőzzön már hatvankét évesen, amiért Szicíliában ül, szemben Taorminával, s versek ötlenek fel benne. Kicsit el is mosolyodott Kázmér, mert belátta, a leghatározottabb kijelentéseit egyre inkább magában tette.