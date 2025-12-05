mikulásbusznosztalgiafényvonatmáv

Ikarussal érkezik a Mikulás: mutatjuk, hol szállhat fel a Mikulásbuszra

Az ünnepi készülődés jegyében különleges járművekkel várja utasait a közösségi közlekedés. A MÁV-csoport fényvonatainak sikeres indulása után december 6-tól egy igazi ipartörténeti ritkaság, a nosztalgia Mikulásbusz is útra kel. A feldíszített Ikarus Budapest és Gödöllő között szállítja majd a kikapcsolódni vágyó családokat, megidézve a régi idők hangulatát.

2025. 12. 05. 18:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A MÁV-csoport idén is gondoskodik a meghitt, adventi atmoszféráról. A már közlekedő Fény HÉV, Fény Szili és Fény Bz szerelvények mellé egy közúti legenda csatlakozik. A társaság ünnepi köntösbe öltöztette az Ikarus 200-as típuscsalád egyik legkülönlegesebb darabját. Ez a jármű az 1993-ban gyártott, jubileumi, kétszázezredik példány. A tavaly felújított csuklós Ikarus 280-as Mikulásbusz december 6-tól áll forgalomba.

A Fény Szili mellett a Mikulásbusz (Ikarus 280) is közlekedni fog az ünnepi időszakban. /Kép: MÁV-csoport
A Fény Szili mellett a Mikulásbusz (Ikarus 280) is közlekedni fog az ünnepi időszakban. /Kép: MÁV-csoport


Mikulásbusz viszi az ünneplőket

A busz decemberben több alkalommal is közlekedik. A járatok december 6-án, 7-én, 13-án, 14-én, valamint a karácsonyt megelőző napokban, 20. és 23. között indulnak. A jármű minden esetben 16 órakor gördül ki a fővárosi Népliget autóbusz-pályaudvarról. A retúrjegyek ára egységesen 3000 forint. Az érdeklődők a jegy.mav.hu weboldalon, a MÁV applikációkban és a pénztárakban válthatják meg a belépőket. A szabad helyek száma korlátozott, érdemes időben lépni.

A MÁV-csoport videója a Fény Buszról.

A program Gödöllőn is folytatódik. A busz a célállomáson 17:15-kor és 18:15-kor félórás nosztalgia élménykörökre indul. Ezekre a helyi járatokra külön jegy váltása szükséges. A belépőt a helyszínen, a buszvezetőnél lehet megvásárolni 1500 forintos áron. A fővárosba 19 órakor indul vissza a járat. Az út során a busz érinti a Hősök terét is. Itt lehetőség nyílik a kivilágított jármű fotózására.

A Mikulásbusz mellett a vasúti közlekedés is ünnepi díszbe öltözött.

 A HÉV-vonalakon már november vége óta járnak a fényfüzérekkel díszített szerelvények. Idén a közforgalomból búcsúzó MIX/A típusú szerelvények kapták meg a díszkivilágítást. A Fény HÉV december 6-7-én a gödöllői és csömöri (H8/9), a következő hétvégén a ráckevei (H6), karácsony előtt pedig a csepeli (H7) vonalon közlekedik. Az országos fővonalakon a V43-as Szili mozdony, a mellékvonalakon a feldíszített Bz motorkocsi hirdeti az ünnepet január elejéig.

A Balaton térsége sem marad ki a programokból. A Balatonfenyvesi kisvasút fényszerelvénye december 6-tól január 6-ig közlekedik a Nagy-Berekbe és Csisztafürdőre. A MÁV-csoport a legkisebbekre is gondolt. Balatonfenyvesen már december 5-én elindult a Mikulásvonat. A helyi és környékbeli óvodások itt találkozhattak a Mikulással, és ajándékcsomagokat vehettek át. A járatok pontos menetrendjéről a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az utasok.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.