Ikarussal érkezik a Mikulás: mutatjuk, hol szállhat fel a Mikulásbuszra

A MÁV-csoport idén is gondoskodik a meghitt, adventi atmoszféráról. A már közlekedő Fény HÉV, Fény Szili és Fény Bz szerelvények mellé egy közúti legenda csatlakozik. A társaság ünnepi köntösbe öltöztette az Ikarus 200-as típuscsalád egyik legkülönlegesebb darabját. Ez a jármű az 1993-ban gyártott, jubileumi, kétszázezredik példány. A tavaly felújított csuklós Ikarus 280-as Mikulásbusz december 6-tól áll forgalomba.

A Fény Szili mellett a Mikulásbusz (Ikarus 280) is közlekedni fog az ünnepi időszakban. /Kép: MÁV-csoport



Mikulásbusz viszi az ünneplőket

A busz decemberben több alkalommal is közlekedik. A járatok december 6-án, 7-én, 13-án, 14-én, valamint a karácsonyt megelőző napokban, 20. és 23. között indulnak. A jármű minden esetben 16 órakor gördül ki a fővárosi Népliget autóbusz-pályaudvarról. A retúrjegyek ára egységesen 3000 forint. Az érdeklődők a jegy.mav.hu weboldalon, a MÁV applikációkban és a pénztárakban válthatják meg a belépőket. A szabad helyek száma korlátozott, érdemes időben lépni.

A MÁV-csoport videója a Fény Buszról.

A program Gödöllőn is folytatódik. A busz a célállomáson 17:15-kor és 18:15-kor félórás nosztalgia élménykörökre indul. Ezekre a helyi járatokra külön jegy váltása szükséges. A belépőt a helyszínen, a buszvezetőnél lehet megvásárolni 1500 forintos áron. A fővárosba 19 órakor indul vissza a járat. Az út során a busz érinti a Hősök terét is. Itt lehetőség nyílik a kivilágított jármű fotózására.

A Mikulásbusz mellett a vasúti közlekedés is ünnepi díszbe öltözött.

A HÉV-vonalakon már november vége óta járnak a fényfüzérekkel díszített szerelvények. Idén a közforgalomból búcsúzó MIX/A típusú szerelvények kapták meg a díszkivilágítást. A Fény HÉV december 6-7-én a gödöllői és csömöri (H8/9), a következő hétvégén a ráckevei (H6), karácsony előtt pedig a csepeli (H7) vonalon közlekedik. Az országos fővonalakon a V43-as Szili mozdony, a mellékvonalakon a feldíszített Bz motorkocsi hirdeti az ünnepet január elejéig.

A Balaton térsége sem marad ki a programokból. A Balatonfenyvesi kisvasút fényszerelvénye december 6-tól január 6-ig közlekedik a Nagy-Berekbe és Csisztafürdőre. A MÁV-csoport a legkisebbekre is gondolt. Balatonfenyvesen már december 5-én elindult a Mikulásvonat. A helyi és környékbeli óvodások itt találkozhattak a Mikulással, és ajándékcsomagokat vehettek át. A járatok pontos menetrendjéről a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az utasok.



