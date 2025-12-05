Orbán Viktor fogadta a neoprotestáns vezetőket

A miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta a magyarországi evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetőket. A megbeszélésen részt vett Harmatta János, a Magyarországi Keresztény Testvér Gyülekezetek vezetője, Földesi Tamás, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Győri Máté, a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházának elnöke, Hámori Attila, az Alabástrom Projekt vezetője, Horváth Gábor, a Magyar Apostoli Egyház elnöke és Kyle Eckhart, a Golgota Keresztény Gyülekezet országos vezető lelkésze.

Neoprotesáns vezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ott volt a megbeszélésen Lakatos Péter, a Szabadkeresztény Egyház püspöke, Mikes Attila, a Nemzeti Prófétai Mozgalom vezetője, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Perjesi István, az Agapé Gyülekezetek Közösségének vezető lelkipásztora, Süveges Imre; az Omega Hálózat Egyház vezető lelkésze, valamint Giró-Szász Áron miniszterelnöki megbízott és Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is.