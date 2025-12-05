Lakatos PéterOrbán ViktorMagyarországi Keresztény Testvér GyülekezetekSzabadkeresztény Egyház

Orbán Viktor fogadta a neoprotestáns vezetőket

A miniszterelnök hivatalában találkozott evangéliumi és neoprotestáns keresztény elöljárókkal.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 05. 17:32
A miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta a magyarországi evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetőket. A megbeszélésen részt vett Harmatta János, a Magyarországi Keresztény Testvér Gyülekezetek vezetője, Földesi Tamás, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Győri Máté, a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházának elnöke, Hámori Attila, az Alabástrom Projekt vezetője, Horváth Gábor, a Magyar Apostoli Egyház elnöke és Kyle Eckhart, a Golgota Keresztény Gyülekezet országos vezető lelkésze.

Budapest, 2025. december 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetőket fogad a Karmelita kolostorban 2025. december 5-én. Mellette Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (j). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Neoprotesáns vezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ott volt a megbeszélésen Lakatos Péter, a Szabadkeresztény Egyház püspöke, Mikes Attila, a Nemzeti Prófétai Mozgalom vezetője, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Perjesi István, az Agapé Gyülekezetek Közösségének vezető lelkipásztora, Süveges Imre; az Omega Hálózat Egyház vezető lelkésze, valamint Giró-Szász Áron miniszterelnöki megbízott és Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


