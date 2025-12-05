Orbán Viktorminiszterelnökteljesítménygazdaságpolitika

Orbán Viktor: Nincs harmadik út

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a magyar vállalkozók napja ünnepséget 2025. december 5-én Budapesten, a Művészetek Palotájában, ahol kitüntetéseket is átadtak. Az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki hangsúlyozta a magyar vállalkozások kiemelkedő teljesítményét a háborús idők ellenére.

M. Orbán András
2025. 12. 05. 18:33
Orbán Viktor VOSZ
Fotó: Havran Zoltán
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a magyar vállalkozók napja ünnepséget 2025. december 5-én Budapesten, a Művészetek Palotájában, ahol kitüntetéseket is átadtak. Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke Demján Sándor alapító örökös elnök szellemi örökségéről beszélt, valamint a VOSZ programjairól szólt.

Orbán Viktor VOSZ
Orbán Viktor figyelmeztetett, nincs harmadik út, a választásnak tétje van. Fotó: Havran Zoltán

Az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, aki elismerően szólt a hazai vállalkozások teljesítményéről, akik nélkül az egyszázalékos GDP-bővülést sem lehetett volna elérni. Kiemelten károsnak, valamint drágának nevezte a miniszterelnök a háborút, békeidőben ugyanis a gazdaság háromszor ekkora teljesítményre lett volna képes, egyszázaléknyi bruttó hazai össztermék pedig alapesetben négyszázmilliárd forint bevételt jelentene az államháztartásnak. Rámutatott arra is, hogy amíg az Egyesült Államok jó okkal száll ki a harcok finanszírozásából, addig Nyugat-Európában pont az ellenkezője zajlik.

Orbán Viktor a gazdaságpolitikák alapelveiről

Vállalkozói szempontból rávilágított a különféle gazdaságpolitikák jellemzőire, kiemelve azt, hogy harmadik út nem létezik. Szerinte amit Brüsszelben látunk, az a baloldali gazdaságpolitika, az egész kontinens ebbe az irányba tolódott, és ennek most az az eredménye, hogy a kontinens elveszíti a versenyképességét. Folyamatosan baloldali elemekkel próbálkoznak, bürokrácia, túlszabályozás, korrupció, ezeknek pedig adóemelés az eredménye.

Ezzel szemben a jobboldali gazdaságpolitika alapelve, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, a megkeresett pénzből pedig csupán annyit kell és szabad elvonni, ami a közös, állami szükségletek fedezéséhez elegendő. Megjegyezte, lakossági szempontból is hozhatna kedvezőtlen változásokat egy esetleges baloldali fordulat, visszatérhetnének a vagyonosodási vizsgálatok. A vállalkozók napján kormányzati kitüntetéseket, magyar gazdaságért díjakat, valamint a 2025. év vállalkozói díjait is kiosztották.

Magyar gazdaságért díjban részesült, a díjat átvette

  • Balázs Ibolya, a ProfiTanácsadó Kft. ügyvezetője, a VOSZ Komárom–Esztergom vármegyei titkára, Széchenyi-kártya-programiroda vezetője, vállalkozásfejlesztési tanácsadója
  • Balogh Ádám, a BakiAgrocentrum Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a VOSZ Zala vármegyei elnöke
  • Csizmadia Gábor, a Viapan Dologidő Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a VOSZ Somogy vármegyei elnöke
  • Farkas Gábor, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. ügyvezetője és üzletágvezetője, a VOSZ pénzügyi szekciójának elnöke
  • Mátrai Zoltán, az Agrotrend Média Kft. ügyvezetője, a VOSZ agrártagozatának elnöke (Somogy vármegye)

