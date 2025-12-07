MagyarországKeith KelloggOrbán Viktororosz-ukrán háborúSzijjártó Péter

Közösen fordul az Európai Bírósághoz Magyarország és Szlovákia, Törökországba utazott Orbán Viktor

Az amerikai elnöki különmegbízott szerint közel lehet a béke Ukrajnában. Törökoszágba érkezett Orbán Viktor. Az Európai Unió Bíróságához fordul Magyarország és Szlovákia a két ország energiaellátását ellehetetlenítő REPowerEU-rendelet megsemmisítéséért – a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 12. 07. 23:59
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MN-archívum)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A rendelet ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet, ráadásul „ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is” – mutatott rá a tárcavezető.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A szombati nagyszabású kecskeméti háborúellenes gyűlés után Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására vasárnap Isztambulba utazott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A kormányfő és a vele utazó magas szintű delegáció hétfőn tárgyal a török államfővel a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésének keretében. „A két vezető megvitatják a megerősített stratégiai partnerségi kapcsolat minden aspektusát, valamint eszmét cserélnek az aktuális regionális és globális kérdésekről is. Törökország továbbá fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából, így ez a téma is napirenden lesz” – írta elemzésében Deák Dániel. Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának. Az interjúban azt is elmondta, hogy a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia a török tárgyalások fő pontjai.

Donald Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg szerint az orosz–ukrán háború lezárására irányuló tárgyalássorozat a végső szakaszához ért, de bizonyos ellentétek továbbra is fennállnak. A volt altábornagy szerint a békemegállapodás két alapvető kérdés tisztázásán bukhat el: a Donbász régió státusza és a stratégiai jelentőségű zaporizzsjai atomerőmű kezelése. Kellogg szerint ezek nélkül a politikai megegyezés nem tekinthető teljesnek, a konfliktus tényleges lezárása továbbra is bizonytalan. Amint ezek a kérdések rendeződnek, a többi részlet is könnyebben megoldható lesz. „Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz” – fogalmazott a volt amerikai különmegbízott. Egyelőre azonban folytatódik a vérontás: az éjszaka folyamán Kremencsukot és több a kijevi területen található települést támadtak az orosz drónok és rakéták. Pokrovszk térségében egy ukrán erődöt semmisítettek meg az oroszok.

Benin fegyveres erőinek egy magát „újraalapításért felelős katonai bizottságnak” (CMR) nevező csoportja vasárnap hajnalban bejelentette, hogy átvette a hatalmat – jelentették vasárnap hírügynökségek a Benin TV közlésére hivatkozva. Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter viszont a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a kormány a puccskísérlet ellenére ura a helyzetnek. Patrice Talon államfő, akinek a mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le, a hírek szerint családjával együtt biztonságban van.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu