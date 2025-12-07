Közösen fordul az Európai Bírósághoz Magyarország és Szlovákia, Törökországba utazott Orbán Viktor

A szombati nagyszabású kecskeméti háborúellenes gyűlés után Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására vasárnap Isztambulba utazott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A kormányfő és a vele utazó magas szintű delegáció hétfőn tárgyal a török államfővel a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésének keretében. „A két vezető megvitatják a megerősített stratégiai partnerségi kapcsolat minden aspektusát, valamint eszmét cserélnek az aktuális regionális és globális kérdésekről is. Törökország továbbá fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából, így ez a téma is napirenden lesz” – írta elemzésében Deák Dániel. Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának. Az interjúban azt is elmondta, hogy a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia a török tárgyalások fő pontjai.