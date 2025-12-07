Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A rendelet ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet, ráadásul „ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is” – mutatott rá a tárcavezető.
Közösen fordul az Európai Bírósághoz Magyarország és Szlovákia, Törökországba utazott Orbán Viktor
Az amerikai elnöki különmegbízott szerint közel lehet a béke Ukrajnában. Törökoszágba érkezett Orbán Viktor. Az Európai Unió Bíróságához fordul Magyarország és Szlovákia a két ország energiaellátását ellehetetlenítő REPowerEU-rendelet megsemmisítéséért – a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
A szombati nagyszabású kecskeméti háborúellenes gyűlés után Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására vasárnap Isztambulba utazott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A kormányfő és a vele utazó magas szintű delegáció hétfőn tárgyal a török államfővel a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésének keretében. „A két vezető megvitatják a megerősített stratégiai partnerségi kapcsolat minden aspektusát, valamint eszmét cserélnek az aktuális regionális és globális kérdésekről is. Törökország továbbá fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából, így ez a téma is napirenden lesz” – írta elemzésében Deák Dániel. Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának. Az interjúban azt is elmondta, hogy a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia a török tárgyalások fő pontjai.
További Külföld híreink
Donald Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg szerint az orosz–ukrán háború lezárására irányuló tárgyalássorozat a végső szakaszához ért, de bizonyos ellentétek továbbra is fennállnak. A volt altábornagy szerint a békemegállapodás két alapvető kérdés tisztázásán bukhat el: a Donbász régió státusza és a stratégiai jelentőségű zaporizzsjai atomerőmű kezelése. Kellogg szerint ezek nélkül a politikai megegyezés nem tekinthető teljesnek, a konfliktus tényleges lezárása továbbra is bizonytalan. Amint ezek a kérdések rendeződnek, a többi részlet is könnyebben megoldható lesz. „Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz” – fogalmazott a volt amerikai különmegbízott. Egyelőre azonban folytatódik a vérontás: az éjszaka folyamán Kremencsukot és több a kijevi területen található települést támadtak az orosz drónok és rakéták. Pokrovszk térségében egy ukrán erődöt semmisítettek meg az oroszok.
További Külföld híreink
Benin fegyveres erőinek egy magát „újraalapításért felelős katonai bizottságnak” (CMR) nevező csoportja vasárnap hajnalban bejelentette, hogy átvette a hatalmat – jelentették vasárnap hírügynökségek a Benin TV közlésére hivatkozva. Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter viszont a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a kormány a puccskísérlet ellenére ura a helyzetnek. Patrice Talon államfő, akinek a mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le, a hírek szerint családjával együtt biztonságban van.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sarkozy börtönélményeiről vallott
A volt francia elnök „Egy fogoly naplója” címmel jelenteti meg új könyvét.
Robert Palladino: Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot
A diplomata kijelentette: a jelenlegi amerikai adminisztráció álláspontja: „befejezni a kioktatást és elkezdeni meghallgatni”.
Új kihívója lesz a brazil elnöknek
Jair Bolsonaro legidősebb fia bejelentette, hogy indul a brazil elnöki posztért. A jobboldali bázis biztosítja számára a szükséges támogatást a kampány kezdetén.
Beleállt a lengyel külügyminiszter Elon Muskba
Radoslav Sikorski nem hagyta szó nélkül a Musk EU-kritikáját.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sarkozy börtönélményeiről vallott
A volt francia elnök „Egy fogoly naplója” címmel jelenteti meg új könyvét.
Robert Palladino: Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot
A diplomata kijelentette: a jelenlegi amerikai adminisztráció álláspontja: „befejezni a kioktatást és elkezdeni meghallgatni”.
Új kihívója lesz a brazil elnöknek
Jair Bolsonaro legidősebb fia bejelentette, hogy indul a brazil elnöki posztért. A jobboldali bázis biztosítja számára a szükséges támogatást a kampány kezdetén.
Beleállt a lengyel külügyminiszter Elon Muskba
Radoslav Sikorski nem hagyta szó nélkül a Musk EU-kritikáját.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!