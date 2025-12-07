Katonák jelentek meg a stúdióban, élő adásban jelentették be a hatalomátvételt + videó

BREAKING: A group of soldiers appeared on Benin’s state TV, announcing they had dissolved the government in what appears to be a coup in the West African nation. pic.twitter.com/dAKwri0wcG — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 7, 2025

A francia nagykövetség a X-en arról számolt be, hogy lövéseket hallottak az elnöki rezidencia közeléből. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az elnökhöz közel álló források szerint Talon és családja biztonságban van, valamint a neki hű erők "visszaszerzik az irányítást". Ugyanezek a források hangsúlyozták: a lázadók csak a televízióhoz fértek hozzá, a város és az ország teljesen biztonságos.

A Reuters jelentése szerint az állami televízióban felolvasott katonai közlemény a "remény egy új korszakára" tett ígéretet, amelyben a "testvériség, igazságosság és munka" érvényesül.

A katonák bejelentették az alkotmány felfüggesztését, minden állami intézmény feloszlatását és a pártpolitikai tevékenység betiltását további értesítésig – írta az MTI.

Borítókép: Benin hadserege (Fotó: AFP)