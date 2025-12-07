hatalomátvételerőBenin

Katonák jelentek meg a stúdióban, élő adásban jelentették be a hatalomátvételt + videó

Benin fegyveres erőinek egy magát "újraalapításért felelős katonai bizottságnak" (CMR) nevező csoportja vasárnap hajnalban bejelentette, hogy átvette a hatalmat - jelentették vasárnap hírügynökségek a Benin TV közlésére hivatkozva.

2025. 12. 07.
Benin nemzeti hadserege Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
A Reuters hírügynökségnek viszont Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter azt mondta, hogy a kormány a puccskísérlet ellenére ura a helyzetnek.

Benin elnöke, Patrice Talon Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP
Történt egy kísérlet, de ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet. Ez a hadsereg egy kis csoportja. A katonaság jelentős része lojális, és uralni fogjuk a helyzetet

– fogalmazott a politikus. Patrice Talon államfő mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le. A Benini Köztársaság független állam Afrika nyugati részén.

 

A francia nagykövetség a X-en arról számolt be, hogy lövéseket hallottak az elnöki rezidencia közeléből. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az elnökhöz közel álló források szerint Talon és családja biztonságban van, valamint a neki hű erők "visszaszerzik az irányítást". Ugyanezek a források hangsúlyozták: a lázadók csak a televízióhoz fértek hozzá, a város és az ország teljesen biztonságos. 

A Reuters jelentése szerint az állami televízióban felolvasott katonai közlemény a "remény egy új korszakára" tett ígéretet, amelyben a "testvériség, igazságosság és munka" érvényesül. 

A katonák bejelentették az alkotmány felfüggesztését, minden állami intézmény feloszlatását és a pártpolitikai tevékenység betiltását további értesítésig – írta az MTI. 

Borítókép: Benin hadserege (Fotó: AFP)

 

