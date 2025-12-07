Katonák jelentek meg a stúdióban, élő adásban jelentették be a hatalomátvételt + videó

A Reuters hírügynökségnek viszont Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter azt mondta, hogy a kormány a puccskísérlet ellenére ura a helyzetnek.
Történt egy kísérlet, de ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet. Ez a hadsereg egy kis csoportja. A katonaság jelentős része lojális, és uralni fogjuk a helyzetet
– fogalmazott a politikus. Patrice Talon államfő mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le. A Benini Köztársaság független állam Afrika nyugati részén.
