Afrika egy geopolitikai játéktér

Az Egyesült Államok is visszaszorul Afrikában

Nem csupán Franciaország, de az Egyesült Államok is kezd kiszorulni Afrikából. Ennek a folyamatnak a legfeltűnőbb példája a Niger középső részén fekvő Agadez közelében található 201-es légi bázis sosa. Ezt a támaszpontot 2016 és 2019 között építette fel az amerikai kormány. A kezdeti ötvenmillió dolláros becsült költség a folyamat végére a duplájára, százmillió dollár fölé hízott. A 201-es bázis 2019 novembere óta üzemelt, és igen fontos szerepet töltött be az amerikai hírszerzés számára megfigyelő drónok támaszpontjaként, kulcsfontosságú hírszerzési információkat szolgáltatott az iszlamista fegyveres csoportokról.

A 2023-as nigeri puccs azonban alapjaiban változtatta meg a helyzetet. Az új kormány 2024. március 16-án bejelentette, hogy azonnali hatállyal felmondja az Egyesült Államokkal kötött védelmi megállapodást, az amerikai katonáknak pedig el kell hagyniuk az ország területét. Az Egyesült Államok végül 2024. augusztus 6-án adta át az agadezi bázist a nigeri hatóságoknak, ami egyben a kivonulás utolsó lépését is jelentette.