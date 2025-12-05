Ruszin-Szendi RomuluszSzentkirályi AlexandraNemzeti Konzultáció

Szentkirályi Alexandra: Együtt kell nemet mondanunk a Tisza brutális megszorításaira

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felidézte Ruszin-Szendi Romulusz szavait is, amelyek bizonyítják, hogy a Tisza Párt titkolni próbálta a kiszivárgott, több száz oldalas megszorítócsomagot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 10:09
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Facebook
– Hogy miért nincsenek forgatókönyvek, mert akkor azért zárnak be minket. (…) Nagyon sokszor mondjuk azt, hogyha majd elérünk a hídhoz, majd akkor átkelünk a hídon. (…) De nekünk meg kell lenni annak a tervnek, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve, ezekkel a mondatokkal próbálta titkolni a brutális Tiszás megszorítócsomagot Ruszin-Szendi Romulusz – idézte fel a volt vezérkari főnök szavait Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondta, hogy eddig csak találgatni lehetett, mit tartalmaz a közelmúltban kiszivárgott több mint hatszáz oldalas megszorítócsomag, amit több szerző is aláírt. 

– Vagyonadó, haláladó, ingatlanadó, nyugdíjadó, migráció. Ez a Tisza terve: megszorítás megszorítás hátán. Ez az, amire együtt kell nemet mondanunk. Töltsük ki a nemzeti konzultációt!

 – zárta Szentkirályi Alexandra.

 

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

