Szentkirályi Alexandra: Együtt kell nemet mondanunk a Tisza brutális megszorításaira

– Hogy miért nincsenek forgatókönyvek, mert akkor azért zárnak be minket. (…) Nagyon sokszor mondjuk azt, hogyha majd elérünk a hídhoz, majd akkor átkelünk a hídon. (…) De nekünk meg kell lenni annak a tervnek, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve, ezekkel a mondatokkal próbálta titkolni a brutális Tiszás megszorítócsomagot Ruszin-Szendi Romulusz – idézte fel a volt vezérkari főnök szavait Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondta, hogy eddig csak találgatni lehetett, mit tartalmaz a közelmúltban kiszivárgott több mint hatszáz oldalas megszorítócsomag, amit több szerző is aláírt.

– Vagyonadó, haláladó, ingatlanadó, nyugdíjadó, migráció. Ez a Tisza terve: megszorítás megszorítás hátán. Ez az, amire együtt kell nemet mondanunk. Töltsük ki a nemzeti konzultációt!

– zárta Szentkirályi Alexandra.