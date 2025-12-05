Hétfőtől jön az olcsó M1 hozzáférés - mutatjuk, mely megyék érintettek

Hétfőtől elérhetőek lesznek a 2026-ra érvényes éves autópálya-matricák. December 8-tól egyben a jövő évi éves országos és vármegyei e-matricák mellett az új terméknek számító éves M1 regionális úthasználati jogosultság is megvásárolható lesz - írta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. közleményben.

„Az éves érvényességű autópálya-matricák decemberi elővásárlására 2016 óta van lehetőség. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. mind az országos és a vármegyei, mind pedig az M1 regionális úthasználati jogosultság esetében elindítja az előértékesítést, amelynek köszönhetően a közlekedőknek több idő áll a rendelkezésükre az éves vignettájuk megvételére, azoknak pedig, akik most először vesznek éves matricát, nem kell a számos újévi teendő között még a pályamatrica vásárlását is fejben tartaniuk.” mondta Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az elővásárlás keretében megváltott 2026. évre érvényes éves autópálya-matricák 2026. január 1-én 0 órától használhatóak, azaz akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2027. január 31-én éjfélig. Ennek megfelelően – bár a vásárlás 2025-ben történik – ezek az e-matricák 2025. december 31-ig még nem használhatóak a hazai díjköteles autópályákon és autóutakon.

Az M1 regionális matrica is az autópálya bővítésének ideje alatt az autósok számára kompenzációs lehetőséget biztosít a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. Az új, kedvezményes árú e-matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán használható lesz. Az új terméket bárki

megvásárolhatja majd, nemcsak az érintett vármegyében élők.

Az M1 regionális e-matrica a négy érintett vármegyei matricát váltja ki, jóval kedvezőbb áron, mint amennyi a négy különböző vármegyei matrica ára összesen. Például D1 díjkategóriában egy vármegyei matrica 2026. január 1-től 7190 forintba kerül majd, a négy darab vármegyei jogosultság ára pedig összesen 28760 forint. Ezzel szemben az M1 regionális e-matrica mindössze 15000 forintba kerül.

Társaságunk adatai szerint tavaly valamivel több, mint 31 ezer, idén pedig kicsivel több mint 33 ezer (D1 vagy D2 díjkategóriás) járműre vásárolták meg a közlekedők mind a négy vármegyére érvényes úthasználati jogosultságot. A járművek közel 90 százaléka hazai felségjelű volt, és a vásárlások legnagyobb része, 96 százaléka D1 díjkategóriájú járműre történt.

– mondta az elnök-vezérigazgató.