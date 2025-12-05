Putyin Delhiben: Modi békét sürget Ukrajnában, miközben milliárdos üzletek születnek

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és India miniszterelnöke, Narendrá Modi pénteken megkezdte csúcstalálkozóját Újdelhiben. Modi kifejtette, hogy India támogatja az ukrajnai békemegoldási erőfeszítéseket.
Modi a béke mellett
Putyin négy év után látogatott el először Indiába, célja a kereskedelem fellendítése. India Oroszország fegyvereinek és tengeren szállított olajának legnagyobb vevője, miközben a nyugati szankciók szorítják évtizedes kapcsolataikat. A látogatás egybeesik azzal az időponttal, amikor Újdelhi tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal egy kereskedelmi megállapodásról, amely enyhítené a Donald Trump elnök által India orosz olajvásárlásai miatt az indiai árukra kivetett büntetővámokat.
Moszkva évtizedek óta India legnagyobb fegyverszállítója, és közölte, hogy több indiai árut szeretne importálni, hogy a kereskedelmet 2030-ra százmilliárd dollárra növelje – ez idáig Oroszország javára billent a mérleg Újdelhi energiaimportjai miatt.
Miután Európa Oroszország ukrajnai inváziója után csökkentette orosz energiától való függőségét, India növelte kedvezményes orosz nyersolaj-vásárlásait, de idén az amerikai vámok és szankciók nyomása miatt visszafogta azokat.
Erőfeszítések az ukrajnai konfliktus befejezésére
India nem semleges – Indiának van álláspontja, és ez a békéért való elkötelezettség
– mondta Modi Putyinnak a tárgyalások megnyitásakor. Hozzátette:
Támogatunk minden békére irányuló erőfeszítést, és vállvetve állunk minden békét előmozdító kezdeményezés mellett.
Putyin válaszul megköszönte Modinak figyelmét és erőfeszítéseit a konfliktus megoldására irányuló munkáért.
Lehetőségünk nyílt – és ön adta meg ezt a lehetőséget – részletesen megvitatni, mi történik az ukrajnai fronton, valamint azokat a lépéseket, amelyeket más partnerekkel, beleértve az Egyesült Államokat is, közösen teszünk egy lehetséges békés rendezés érdekében ebben a válságban
– nyilatkozta Putyin.
