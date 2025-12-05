orosz-ukrán háborúIndiaPutyinModi

Putyin Delhiben: Modi békét sürget Ukrajnában, miközben milliárdos üzletek születnek

Újdelhiben fogadta Narendra Modi Vlagyimir Putyint, aki négy év után érkezett először Indiába. A pénteki csúcstalálkozón India világossá tette: „nem semleges, hanem a béke mellett áll”, miközben a két vezető a gazdasági együttműködésről tárgyal. Modi határozott álláspontot képvisel a háború ügyében.

Kozma Zoltán
2025. 12. 05. 10:07
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és India miniszterelnöke, Narendrá Modi pénteken megkezdte csúcstalálkozóját Újdelhiben. Modi kifejtette, hogy India támogatja az ukrajnai békemegoldási erőfeszítéseket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) és Narendra Modi indiai miniszterelnök (jobbra) (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) és Narendra Modi indiai miniszterelnök (jobbra) (Fotó: AFP)

Modi a béke mellett

Putyin négy év után látogatott el először Indiába, célja a kereskedelem fellendítése. India Oroszország fegyvereinek és tengeren szállított olajának legnagyobb vevője, miközben a nyugati szankciók szorítják évtizedes kapcsolataikat. A látogatás egybeesik azzal az időponttal, amikor Újdelhi tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal egy kereskedelmi megállapodásról, amely enyhítené a Donald Trump elnök által India orosz olajvásárlásai miatt az indiai árukra kivetett büntetővámokat.

Moszkva évtizedek óta India legnagyobb fegyverszállítója, és közölte, hogy több indiai árut szeretne importálni, hogy a kereskedelmet 2030-ra százmilliárd dollárra növelje – ez idáig Oroszország javára billent a mérleg Újdelhi energiaimportjai miatt.

Miután Európa Oroszország ukrajnai inváziója után csökkentette orosz energiától való függőségét, India növelte kedvezményes orosz nyersolaj-vásárlásait, de idén az amerikai vámok és szankciók nyomása miatt visszafogta azokat.

Erőfeszítések az ukrajnai konfliktus befejezésére

India nem semleges – Indiának van álláspontja, és ez a békéért való elkötelezettség

 – mondta Modi Putyinnak a tárgyalások megnyitásakor. Hozzátette: 

Támogatunk minden békére irányuló erőfeszítést, és vállvetve állunk minden békét előmozdító kezdeményezés mellett.

Putyin válaszul megköszönte Modinak figyelmét és erőfeszítéseit a konfliktus megoldására irányuló munkáért.

Lehetőségünk nyílt – és ön adta meg ezt a lehetőséget – részletesen megvitatni, mi történik az ukrajnai fronton, valamint azokat a lépéseket, amelyeket más partnerekkel, beleértve az Egyesült Államokat is, közösen teszünk egy lehetséges békés rendezés érdekében ebben a válságban

 – nyilatkozta Putyin. 

Országaink és gazdaságaink növekedésével az együttműködés lehetőségei bővülnek

 – tette hozzá Putyin. Az orosz elnök hangsúlyozta:

Új területek nyílnak meg – magas technológiák, közös munka a repülésben, az űrben és a mesterséges intelligenciában. Nagyon bizalmas kapcsolatunk van a katonai-technikai együttműködésben, és szándékunkban áll haladni mindezeken a területeken.

Putyin csütörtökön érkezett Delhibe, ahol Modi meleg fogadtatásban részesítette a repülőtéren, kézfogással és öleléssel. A két vezető ezután együtt utazott egy magánvacsorára, amelyet Modi rendezett.

A felek a formális tárgyalások végén számos megállapodást és szerződést jelentenek be.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Az oroszok pénzéért utazik Belgiumba a német kancellár

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu