Ferencváros ingatlanpiac városrész budapesti

Nem fogja elhinni, hogy hol pörög a legjobban az ingatlanpiac

Meglepő eltérések mutatkoznak abban, hogy milyen gyorsan találnak gazdára az otthonok a különböző településeken. Egy friss, a 2025-ös adatokat vizsgáló elemzés rámutatott, hogy Budapesten a IX. és a X. kerületben zajlanak leggyorsabban az adásvételek. De melyik város nyerte a vidéki versenyt?

2025. 12. 05. 9:34
Fotó: MW archív Forrás: MW archív
A fővárosi ingatlanpiacot vizsgálva szembetűnő a Ferencváros és Kőbánya dominanciája a tranzakciók sebességét illetően. A IX. kerületben mindössze 55 napos átlagot mértek a szakemberek. Ezzel a városrész a teljes budapesti mezőny élén végzett. Nem sokkal maradt le mögötte a X. kerület sem. Itt átlagosan 63 napra volt szükség az értékesítéshez. Ez az időtartam jóval kedvezőbb a fővárosi átlagnál, derül ki a Duna House elemzéséből.

Egyértelmű trendek figyelhetőek meg az ingatlanpiacon. / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld
Egyértelmű trendek figyelhetőek meg az ingatlanpiacon. / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld


A jó állapotú és megfizethető ingatlan a nyerő

A gyorsaság oka a keresett ingatlantípusokban keresendő. Ezekben a kerületekben elsősorban a 30 és 60 négyzetméter közötti alapterületű lakások forogtak a leggyorsabban. A vevők a jó állapotú, a piaci átlaghoz képest megfizethetőbbnek számító otthonokat keresték. Az adatok szerint a 35 és 70 millió forint közötti ársávban lévő ingatlanokra mutatkozott a legstabilabb és legélénkebb kereslet.

Más a helyzet a főváros egyéb részein. A XIX. kerületben például már 78 napra nőtt az átlagos értékesítési idő. A népszerű XIII. kerületben ez a szám 91 nap. A XI. és a VII. kerületben 96–97 napos várakozási idővel kellett számolniuk az eladóknak. A leglassabb ügymenet a II., a III. és a VIII. kerületet jellemezte. Ezekben a városrészekben 114 és 125 nap között alakult a tipikus eladási idő. A szakértők szerint ennek oka a nagyobb alapterületű lakások és a családi házak magasabb aránya a kínálatban.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője így összegezte a fővárosi tapasztalatokat: 

A budapesti mintában továbbra is egyértelmű a trend: a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak.

Vidéken is érdekes tendenciák figyelhetők meg. Az országos összehasonlításban a megyeszékhelyek és nagyvárosok közül Miskolc teljesített a legjobban. A borsodi vármegyeszékhelyen mindössze 86 nap volt az átlagos értékesítési idő. Itt is a 40–70 négyzetméteres, közepes vagy jó állapotú, megfizethető lakások találtak a leggyorsabban új tulajdonosra.

A vidéki rangsorban:

  • Kecskemét következik 104 nappal, 
  • Székesfehérvár 110 
  • Pécs 113 nappal. 
  • Nyíregyházán és Debrecenben átlagosan egyaránt 118 napra volt szükség az üzletkötéshez. A lista végén Tatabánya (126 nap), Veszprém (139 nap) és Szombathely (149 nap) található. A leglassabbnak Zalaegerszeg bizonyult. Itt az eladóknak átlagosan 174 napot kellett várniuk a sikeres értékesítésig.

A különbségek hátterében több tényező áll. A leggyorsabban pörgő térségekben magas a kisebb, jó állapotú lakások aránya. Ezeket az ingatlanokat könnyebb finanszírozni. Így szélesebb vevőkört vonzanak.

 Az első lakásukat vásárlók és a befektetők is előszeretettel választják ezt a kategóriát. A lassabb térségekben ezzel szemben nagyobb arányban vannak jelen a nagy alapterületű ingatlanok és a házak. Ezeknél a vevői döntés hosszabb időt vesz igénybe. A magasabb fenntartási költségek és a felújítási igények miatt ezek az ingatlanok sokszor hónapokig a piacon maradnak.

Arról, hogy miért vonzó befektetés még mindig az ingatlan, itt írtunk korábban.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: MW archív

