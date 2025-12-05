Nem fogja elhinni, hogy hol pörög a legjobban az ingatlanpiac

A fővárosi ingatlanpiacot vizsgálva szembetűnő a Ferencváros és Kőbánya dominanciája a tranzakciók sebességét illetően. A IX. kerületben mindössze 55 napos átlagot mértek a szakemberek. Ezzel a városrész a teljes budapesti mezőny élén végzett. Nem sokkal maradt le mögötte a X. kerület sem. Itt átlagosan 63 napra volt szükség az értékesítéshez. Ez az időtartam jóval kedvezőbb a fővárosi átlagnál, derül ki a Duna House elemzéséből.

Egyértelmű trendek figyelhetőek meg az ingatlanpiacon. / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld



A jó állapotú és megfizethető ingatlan a nyerő

A gyorsaság oka a keresett ingatlantípusokban keresendő. Ezekben a kerületekben elsősorban a 30 és 60 négyzetméter közötti alapterületű lakások forogtak a leggyorsabban. A vevők a jó állapotú, a piaci átlaghoz képest megfizethetőbbnek számító otthonokat keresték. Az adatok szerint a 35 és 70 millió forint közötti ársávban lévő ingatlanokra mutatkozott a legstabilabb és legélénkebb kereslet.

Más a helyzet a főváros egyéb részein. A XIX. kerületben például már 78 napra nőtt az átlagos értékesítési idő. A népszerű XIII. kerületben ez a szám 91 nap. A XI. és a VII. kerületben 96–97 napos várakozási idővel kellett számolniuk az eladóknak. A leglassabb ügymenet a II., a III. és a VIII. kerületet jellemezte. Ezekben a városrészekben 114 és 125 nap között alakult a tipikus eladási idő. A szakértők szerint ennek oka a nagyobb alapterületű lakások és a családi házak magasabb aránya a kínálatban.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője így összegezte a fővárosi tapasztalatokat:

A budapesti mintában továbbra is egyértelmű a trend: a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak.

Vidéken is érdekes tendenciák figyelhetők meg. Az országos összehasonlításban a megyeszékhelyek és nagyvárosok közül Miskolc teljesített a legjobban. A borsodi vármegyeszékhelyen mindössze 86 nap volt az átlagos értékesítési idő. Itt is a 40–70 négyzetméteres, közepes vagy jó állapotú, megfizethető lakások találtak a leggyorsabban új tulajdonosra.