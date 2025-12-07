Erődöt számoltak fel az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint sikeresen számoltak fel egy ellenséges erődítményt Krasznoarmejszk közelében. Az ukrán állást egy tüzérségi csoport semmisítette meg, ami után a gyalogság bevonult a térségbe – írta az Origo.

Az ukrán erődítmény teljesen megsemmisült a beszámoló szerint

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A közlemény szerint a csapást segítették az orosz haderő drónos egységei, amelyek élőben irányították a tüzérséget és megerősítették a találat tényét. A csapást több mint 27 kilométeres távolságból adták le egy 152 mm-es Giatsint-B ágyúból.