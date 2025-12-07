UkrajnaOroszországháború

Erődöt számoltak fel az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint csapataik felszámoltak egy ellenséges erődítményt. Az ukrán állást egy tüzérségi csoport semmisítette meg, amely után a gyalogság bevonult a térségbe.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 9:56
Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint sikeresen számoltak fel egy ellenséges erődítményt Krasznoarmejszk közelében. Az ukrán állást egy tüzérségi csoport semmisítette meg, ami után a gyalogság bevonult a térségbe – írta az Origo.

Az ukrán erődítmény teljesen megsemmisült a beszámoló szerint
Az ukrán erődítmény teljesen megsemmisült a beszámoló szerint 
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A közlemény szerint a csapást segítették az orosz haderő drónos egységei, amelyek élőben irányították a tüzérséget és megerősítették a találat tényét. A csapást több mint 27 kilométeres távolságból adták le egy 152 mm-es Giatsint-B ágyúból. 

A jelentés szerint az erőd és a benne tárolt fegyverek teljesen megsemmisültek. 

A minisztérium arról is beszámolt, hogy ugyanebben a térségben a Központi csoport pilóta nélküli légi jármű (UAV) egységei négy UAV irányítópontot, valamint ellenséges személyzetet és felszerelést semmisítettek meg. 

Az elmúlt időszakban Oroszország fokozta a támadásait Ukrajna szinte minden régiójában. 

 

 

A jelentések szerint az elsődleges célpontok között szerepelnek az energetikai létesítmények és infrastruktúrák. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek kapcsán arról beszélt, hogy az orosz haderő ezen csapásai csak a lakosság szenvedéseit fokozzák és megmutatják milyen mélyre is süllyedt az orosz hadsereg. 

Borítókép: Egy ukrán katona tüzel egy Giatsint-B ágyúval (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

A csernobili szarkofág már nem véd úgy, ahogy kellene

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu