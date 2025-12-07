Új kihívója lesz a brazil elnöknek

A Liberális Párt (PL) vezetője, Valdemar Costa Neto jelentette be Flávió Bolsonaro indulását, hangsúlyozva, hogy a jelöltet személyesen is támogatja apja, Jair Bolsonaro, aki jelenleg börtönben tölti büntetését. A volt elnök 2023 januárjában államcsíny kísérletével került a vádlottak padjára, és 27 évet kapott – írja az El Mundo forrásaira hivatkozva az Origo.

Flávió Bolsonaro jelölése nemcsak a politikai hagyomány folytatását jelzi, hanem a brazil jobboldal egységét is szimbolizálja Fotó: AFP

Flávió Bolsonaro korábban ügyvédként dolgozott, majd 2019-ben került be a szenátusba. A jelölés bejelentése után a Cruza hírportálnak azt nyilatkozta:

Teljesíteni fogom a küldetésemet

– egyértelművé téve, hogy elkötelezetten készül a 2026-os elnökválasztásra. Politikai elemzők szerint Flávió indulása elsősorban a jobboldalon felmerült kételyekre adott válasz, amelyek apja politikai eltiltása nyomán keletkeztek. Jair Bolsonaro ugyanis 2022-ben választási bűncselekmények miatt került bíróság elé, és a választások manipulálásáért börtönbüntetést kapott, ami tovább árnyalja a Bolsonaro-család politikai örökségét.