Jair BolsonaroBrazíliaFlávió Bolsonaroelnökválasztásállamcsínypuccskísérlet

Új kihívója lesz a brazil elnöknek

Jair Bolsonaro legidősebb fia bejelentette, hogy indul a brazil elnöki posztért. Flávió Bolsonaro jelölése nemcsak a politikai hagyomány folytatását jelzi, hanem a brazil jobboldal egységét is szimbolizálja a 2026-os választások előtt. A 44 éves szenátor, aki 2019 óta politizál a felsőházban, a szélsőbaloldali Luiz Inácio Lula da Silva ellen mérkőzik majd meg, aki nyolcvanévesen újra indul a pozícióért, miközben kormányzása alatt korrupciós botrányok és gazdasági bizonytalanság sújtja az országot.

Sebők Barbara
2025. 12. 07. 22:40
Jair Bolsonaro legidősebb fia bejelentette, hogy pályázik a brazil elnöki posztra Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liberális Párt (PL) vezetője, Valdemar Costa Neto jelentette be Flávió Bolsonaro indulását, hangsúlyozva, hogy a jelöltet személyesen is támogatja apja, Jair Bolsonaro, aki jelenleg börtönben tölti büntetését. A volt elnök 2023 januárjában államcsíny kísérletével került a vádlottak padjára, és 27 évet kapott – írja az El Mundo forrásaira hivatkozva az Origo.

Flávió Bolsonaro jelölése nemcsak a politikai hagyomány folytatását jelzi, hanem a brazil jobboldal egységét is szimbolizálja
Flávió Bolsonaro jelölése nemcsak a politikai hagyomány folytatását jelzi, hanem a brazil jobboldal egységét is szimbolizálja Fotó: AFP

Flávió Bolsonaro korábban ügyvédként dolgozott, majd 2019-ben került be a szenátusba. A jelölés bejelentése után a Cruza hírportálnak azt nyilatkozta: 

Teljesíteni fogom a küldetésemet

– egyértelművé téve, hogy elkötelezetten készül a 2026-os elnökválasztásra. Politikai elemzők szerint Flávió indulása elsősorban a jobboldalon felmerült kételyekre adott válasz, amelyek apja politikai eltiltása nyomán keletkeztek. Jair Bolsonaro ugyanis 2022-ben választási bűncselekmények miatt került bíróság elé, és a választások manipulálásáért börtönbüntetést kapott, ami tovább árnyalja a Bolsonaro-család politikai örökségét.

Flávió politikai vonala továbbra is a konzervatív, jobboldali értékeket hangsúlyozza, miközben kiáll az amnesztia mellett, amely mentesítené azokat, akik a 2023-as puccskísérletben részt vettek – beleértve apját is. 

A javaslat azonban hónapok óta a kongresszusban rekedt a politikai támogatottság hiánya miatt.

Elemzők szerint a szenátor jelölése egyszerre próbálja demonstrálni a politikai hagyomány folytonosságát és a brazil jobboldal egységét a közelgő választások előtt.

A választásokat 2026. októberében tartják, és a győztes mandátuma 2027 januárjától él majd. 

Jair Bolsonaro 27 évet kapott

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a brazil legfelsőbb bíróság öt bíróból álló tanácsának többsége az alkotmányos rend megdöntésével vádolt Jair Bolsonaro volt brazil elnök elmarasztalására szavazott szeptemberben. A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte a volt elnököt. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az ítélet után kijelentette, hogy az Egyesült Államok válasza nem marad el. Rubio így fogalmazott:

Az emberi jogokat sértő Alexandre de Moraes (a brazil legfelsőbb bíróság bírája) által elkövetett politikai üldözések folytatódnak, mivel ő és mások a brazil legfelsőbb bíróságon igazságtalanul ítélték börtönbüntetésre Jair Bolsonaro volt elnököt.

A brazil külügyminisztérium Rubio megjegyzését olyan fenyegetésnek nevezte, amely „támadja a brazil hatóságokat, és figyelmen kívül hagyja a tényeket és a nyilvántartásokban szereplő meggyőző bizonyítékokat”.

Borítókép: Jair Bolsonaro és legidősebb fia, Flávió Bolsonaro (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu