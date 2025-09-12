Marco Rubio: Az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül Bolsonaro elítélését

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a brazil legfelsőbb bíróság öt bíróból álló tanácsának többsége az alkotmányos rend megdöntésével vádolt Jair Bolsonaro volt brazil elnök elmarasztalására szavazott. Utolsóként Carmen Lucia bíró voksolt Bolsonaro elítélésére csütörtökön. A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt puccskísérlet vádjával. Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok válasza nem marad el.
Marco Rubio így fogalmazott:
Az emberi jogokat sértő Alexandre de Moraes (a brazil legfelsőbb bíróság bírája) által elkövetett politikai üldözések folytatódnak, mivel ő és mások a brazil legfelsőbb bíróságon igazságtalanul ítélték börtönbüntetésre Jair Bolsonaro volt elnököt
– írta Rubio az X-en.