Marco Rubio: Az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül Bolsonaro elítélését

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok válasza nem marad el, miután Jair Bolsonaro volt brazil elnököt elítélték puccskísérlete miatt, amellyel a 2022-es választások elvesztése után is hatalmon akart maradni.

2025. 09. 12. 13:39
Jair Bolsonaro volt brazil elnök (Fotó: AFP)
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a brazil legfelsőbb bíróság öt bíróból álló tanácsának többsége az alkotmányos rend megdöntésével vádolt Jair Bolsonaro volt brazil elnök elmarasztalására szavazott. Utolsóként Carmen Lucia bíró voksolt Bolsonaro elítélésére csütörtökön. A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt puccskísérlet vádjával. Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok válasza nem marad el.

Marco Rubio így fogalmazott:

Az emberi jogokat sértő Alexandre de Moraes (a brazil legfelsőbb bíróság bírája) által elkövetett politikai üldözések folytatódnak, mivel ő és mások a brazil legfelsőbb bíróságon igazságtalanul ítélték börtönbüntetésre Jair Bolsonaro volt elnököt

– írta Rubio az X-en.

„Az Egyesült Államok megfelelően fog reagálni erre a boszorkányüldözésre” – tette hozzá.

A brazil külügyminisztérium Rubio megjegyzését olyan fenyegetésnek nevezte, amely „támadja a brazil hatóságokat, és figyelmen kívül hagyja a tényeket és a nyilvántartásokban szereplő meggyőző bizonyítékokat”. 

A minisztérium szerint a brazil demokráciát nem lehet megfélemlíteni az Egyesült Államok által.

Bolsonaro, aki első elnöki ciklusa alatt szoros kapcsolatot ápolt Donald Trump amerikai elnökkel, a brazil történelem első olyan volt elnöke lett, akit a demokrácia elleni támadásért elítéltek.

Nos, néztem azt a tárgyalást. Elég jól ismerem őt. Úgy gondoltam, hogy jó brazil elnök volt, és nagyon meglepő, hogy valami hasonló történhetett vele, mint amit velem próbáltak megtenni, de nekik egyáltalán nem sikerült

– mondta Trump újságíróknak, amikor Bolsonaro bűnösségéről és az ebből következő további szankciókról kérdezték.

De egy dolgot mindig elmondhatok: én brazil elnökként ismertem őt. Jó ember volt, és nem hiszem, hogy ez megtörténhet.

Trump, aki szintén számos büntetőjogi váddal szembesült, bírálta a brazil igazságszolgáltatási rendszert, és vámokkal fenyegette a dél-amerikai országot Bolsonaro üldözése miatt.

Trump júliusban ötvenszázalékos vámot vetett ki a legtöbb brazil árura. Később néhány brazil exportterméket, köztük a személygépkocsikat és a polgári repülőgépekben használt alkatrészek és komponensek nagy részét kivonta a vámok alól. 

Ugyanebben a hónapban az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat szabott ki Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bíróra, 

aki Bolsonaro büntetőügyét vezette, azzal vádolva, hogy önkényes előzetes letartóztatásokat engedélyezett és elnyomta a véleménynyilvánítás szabadságát.

Borítókép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök (Fotó: AFP)

