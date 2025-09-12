Marco Rubio: Az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül Bolsonaro elítélését

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

„Az Egyesült Államok megfelelően fog reagálni erre a boszorkányüldözésre” – tette hozzá.

A brazil külügyminisztérium Rubio megjegyzését olyan fenyegetésnek nevezte, amely „támadja a brazil hatóságokat, és figyelmen kívül hagyja a tényeket és a nyilvántartásokban szereplő meggyőző bizonyítékokat”.

A minisztérium szerint a brazil demokráciát nem lehet megfélemlíteni az Egyesült Államok által.

Bolsonaro, aki első elnöki ciklusa alatt szoros kapcsolatot ápolt Donald Trump amerikai elnökkel, a brazil történelem első olyan volt elnöke lett, akit a demokrácia elleni támadásért elítéltek.

Nos, néztem azt a tárgyalást. Elég jól ismerem őt. Úgy gondoltam, hogy jó brazil elnök volt, és nagyon meglepő, hogy valami hasonló történhetett vele, mint amit velem próbáltak megtenni, de nekik egyáltalán nem sikerült

– mondta Trump újságíróknak, amikor Bolsonaro bűnösségéről és az ebből következő további szankciókról kérdezték.

De egy dolgot mindig elmondhatok: én brazil elnökként ismertem őt. Jó ember volt, és nem hiszem, hogy ez megtörténhet.

Trump, aki szintén számos büntetőjogi váddal szembesült, bírálta a brazil igazságszolgáltatási rendszert, és vámokkal fenyegette a dél-amerikai országot Bolsonaro üldözése miatt.