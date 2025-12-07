Robert PalladinoEgyesült ÁllamokMagyarország

Robert Palladino: Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot

Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot, a Trump-adminisztráció januári hivatalba lépésével új fejezet nyílt az amerikai-magyar kapcsolatokban - jelentette ki Robert Palladino az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét november végéig vezető diplomata az Amerikai Magyar Koalíció éves gáláján.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07.
Robert Palladino Fotó: Illyés Tibor
A diplomata az amerikai magyar szervezetek legnagyobb ernyőszervezetének hétvégi éves ünnepsége, a hagyományos Mikulás Vacsora díszvendégeként azt mondta, a jelenlegi amerikai adminisztráció álláspontja: „befejezni a kioktatást és elkezdeni meghallgatni”. 

A volt ügyvivő az MTI-nek adott nyilatkozatban megtisztelőnek nevezte, hogy részt vehetett az amerikai magyar diaszpóra eseményén, amelyen azt ünnepelték, ami közös az amerikaiakban és magyarokban. Hozzátette, hogy ez "tökéletes megtestesülése volt annak a szellemiségnek", amit az elmúlt 9 hónapban az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét vezetve tapasztalt.

 Robert Palladino a közelmúltban tért vissza Washingtonba, ahol az amerikai külügyminisztérium közel-keleti ügyekkel foglalkozó magas rangú diplomatájaként folytatja munkáját. Takács Szabolcs magyar nagykövet az esemény házigazdájaként kijelentette, hogy az amerikai magyarok számára is pozitív fejlemény a két ország közötti kapcsolatok gyökeres megváltozása, és hozzátette, hogy az elmúlt egy év példátlan eredményeket hozott a magyar-amerikai kapcsolatokban. 

Hangsúlyozta: a magyar diplomácia képviselőinek feladata és felelőssége, hogy ugyanazt a tiszteletet és szeretet mutassák Amerika felé, mint, ami onnan érkezik Magyarországra. Lauer-Rice Andrea, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke úgy fogalmazott: szilárdan hisz abban a „varázslatos elegyben", amit a magyar találékonyság, és szenvedély, valamint amerikai tettre készség, állhatatosság és büszkeség képez. 

A diaszpóra szervezet vezetője bejelentette, hogy az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulós évében az Amerikai Magyar Koalíció áprilisban "szupergálát" szervez a Kongresszusi Könyvtárban, amelyen a tervek szerint az amerikai adminisztráció több tagja is részt vesz.

 Az eseményen magas állami kitüntetést vehetett át a floridai Daytona Beach-en élő Pazaurek Piros, Magyarország tiszteletbeli konzulja, a Hungarian Summit és HungarianHub alapítója. A magyar érdemrend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnök adományozta a magyar közösségi vezetőnek, és azt Takács Szabolcs nagykövet adta át.

Borítókép: Robert Palladino (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

