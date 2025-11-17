Varga Barnabásmagyar labdarúgó válogatottUEFAvb-selejtező

Sovány vigasz: Varga Barnabás előtt az UEFA is leborult

Minden csodásnak tűnt: a 37. percben Varga Barnabás mellkassal megszelídítette Kerkez Milos labdáját, majd egy pattanás után fordulásból, ballal a kapuba bombázta, ezzel 2-1-re vezetett a magyar válogatott. Az UEFA a közösségi médiában a játéknap legszebbjeként ünnepli Varga találatát, de sajnos az írek fordítása és 3-2-es győzelme után ez nem ad sok okot az örömre.

2025. 11. 17.
Varga Barnabás a lefújás után nem azon gondolkozott, hogy bő egy órával korábban még élete gólját lőtte az ír kapuba Fotó: Mirkó István
Varga Barnabás öt góllal holtversenyben az európai F jelű vb-selejtezőcsoport gólkirálya lett. Ugyanennyit jegyzett Cristiano Ronaldo és sajnos Troy Parrott is, aki vasárnap a 96. percben zúzta porrá a magyar vb-álmokat. Varga gólerősségét nagyon is jól ismertük, az írek ellen viszont új arcát mutatta meg: tizenhatoson kívüli bombagólt lőtt az ír kapuba. Az UEFA is ünnepli a gólt, amely több mint méltó lett volna arra, hogy a pótselejtezőig repítse Magyarországot.

Loic Nego és Willi Orbán gratulál Varga Barnabás bombagóljához, amelyet még az UEFA is elismer a Magyarország–Írország vb-selejtező után. Fotó: Polyák Attila

Az UEFA az X-oldalán szokás szerint jelentkezett a játéknap kiemelt jelenetével, s vasárnap a szervezet szerint egyértelműen Varga Barnabás gólja volt a legszebb, pedig például Portugália kilenc góllal is benevezett a versenybe.

 

Varga Barnabás gólja volt a játéknap legszebb találata

Varga Barnabás elsősorban a fejeseiről ismert, a selejtezősorozatbeli öt gólja közül is hármat így szerzett. Az írek ellen viszont mind Dublinban, mind Budapesten lábbal talált be, de nem is lehet vitás, hogy utóbbi volt a nagyobb gól.

Varga Barnabás már 23 gólnál jár az ősszel (18 az FTC-ben, öt a válogatottban), s ezek közül egyik sem született olyan távolról, mint a vasárnapi, Írország elleni bombagól. A nemzeti csapatban ez volt a csatár tizenharmadik találata, de az első, amelyet a büntetőterületen kívülről lőtt.

