Troy Parrottmagyar labdarúgó válogatottRobbie Keaneír labdarúgásFTC

Robbie Keane tippje bevált, de kényes helyzetbe került az utódja miatt

Az írek ünnepelnek, s ez alól Robbie Keane sem kivétel. Az FTC edzője rövid Instagram-sztorit osztott meg, amely Troy Parrott mesterhármasát, s a magyar válogatott elleni drámai, 3-2-es ír sikert ünnepli. Parrott előtt legutóbb éppen Keane lőtt mesterhármast az ír válogatott mezében, még 2014-ben, most viszont észnél kell lennie, amikor magyar válogatott játékosai visszatérnek az FTC-hez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 5:50
A magyar válogatott elleni hős, Troy Parrott előtt egyetlen játékos, még Robbie Keane sem lőtt idegenbeli tétmeccsen mesterhármast az ír nemzeti csapatban Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
Troy Parrott sírva fakadt. Nem ő volt az egyetlen ilyen futballista vasárnap délután a Puskás Arénában, ám amíg a magyar válogatott tagjai az összezúzott vb-álmokat siratták , a mesterhármast jegyző Troy Parrott örömében könnyezett. Legutóbb 2014-ben triplázott labdarúgó az ír válogatottban, akkor Robbie Keane volt az, aki ma már az FTC vezetőedzője. Írként érthetően Robbie Keane ünnepli a vasárnapi eredményt, Instagram-sztorit is megosztott utódjáról, Parrottról, ugyanakkor a drámai, 96. percben eldőlt meccs a következő napokban a ferencvárosi öltöző hangulatára is rányomhatja a bélyegét.

Troy Parrott itt csak figyel, végül sajnos mesterhármasával ír hőssé vált az FTC-játékosokkal felálló magyar válogatott ellen (Fotó: Polyák Attila)

Még akkor is, ha Dibusz Dénes, az FTC és a magyar válogatott kapusa kijelentette a meccs után, hogy mindenkinek túl kell lépnie a vereségen, hogy a klubbeli feladataira koncentráljon. Dibuszon kívül Keane játékosai közül Tóth Alex, Ötvös Bence és Varga Barnabás is pályán volt az írek ellen, utóbbi talán élete legszebb gólját lőtte, de ez aligha vigasztalja a vereség után.

Robbie Keane sem volt képes arra, amit Troy Parrott tett

Merthogy a túloldalon Troy Parrott, ha nem is a legszebb, de a legfontosabb találatát lőtte, a 96. percben. Korábban az AZ Alkmaar csatára szerezte az írek első két gólját is, azaz Robbie Keane 2014-es, Gibraltár elleni triplája óta első ír játékosként szerzett három gólt tétmeccsen. 

Arra pedig sem a válogatottbeli csúcstartó Keane, sem senki más nem volt képes Parrott előtt, hogy idegenbeli érjen el mesterhármast ír nemzeti mezben.

Erről a történelmi bravúrral mi igazán lemondtunk volna.

– Évek óta ez az első alkalom, hogy sírok. Tényleg nem tudom elhinni, mindenki sír – adott érzelmes interjút a lefújás után Parrott, aki talán nem is kezdett volna, ha Evan Ferguson egészséges. A Roma csatárát Parrott a portugálok ellen kettő, a magyar válogatott ellen három góllal pótolta. – A portugálok elleni meccs után azt mondtam, hogy így születnek álmok, de most nem hiszem, hogy ennél valaha lesz szebb napom életemben.

Kicsoda Troy Parrott, aki mesterhármast lőtt a magyar válogatott ellen?

Parrott a szeptemberi vb-selejtezőket sérülés miatt kihagyta, majd októberben mindkét találkozón csereként játszott. Gólja egészen novemberig nem volt a sorozatban, mégis a csoport góllövőlistájának élén zárt, Varga Barnabás és Cristiano Ronaldo mellett, de a magyar és a portugál gólvágóhoz képest jelentősen kevesebb játékperc alatt jutott el öt gólig. Ezzel az elmúlt néhány napban éppen megduplázta válogatottbeli góljai számát, a magyar válogatott ellen pedig a tavalyi felkészülési mérkőzés után másodszor lőtt győztes gólt a hosszabbításban.

Parrott már 2019-ben, tizenhét évesen bemutatkozott az ír válogatottban, s már akkor Robbie Keane utódjának kiáltották ki, hiszen előtte éppen a mostani Fradi-edző volt az, aki szintén hasonlóan fiatalon vehette fel a smaragdzöld mezt.

Robbie Keane tanácsa aranyat ért az íreknek

Keane akkoriban mindenkit figyelmeztetett, hogy ne helyezzen túl nagy nyomást Parrottra, aki aztán nem minden ír szövetségi kapitány alatt töltött be fontos szerepet a válogatottban.

Robbie Keane egyik első ferencvárosi meccse, az AZ Alkmaar elleni Európa-liga-győzelem után üzent is, hogy Parrottnak – aki akkor a holland csapat színeiben gólt lőtt az FTC-nek – többet kellene játszania az ír válogatottban. A magyarok elleni mesterhármas sajnos fényesen bizonyította Keane igazát.

