Robbie Keane tippje bevált, de kényes helyzetbe került az utódja miatt

Troy Parrott sírva fakadt. Nem ő volt az egyetlen ilyen futballista vasárnap délután a Puskás Arénában, ám amíg a magyar válogatott tagjai az összezúzott vb-álmokat siratták , a mesterhármast jegyző Troy Parrott örömében könnyezett. Legutóbb 2014-ben triplázott labdarúgó az ír válogatottban, akkor Robbie Keane volt az, aki ma már az FTC vezetőedzője. Írként érthetően Robbie Keane ünnepli a vasárnapi eredményt, Instagram-sztorit is megosztott utódjáról, Parrottról, ugyanakkor a drámai, 96. percben eldőlt meccs a következő napokban a ferencvárosi öltöző hangulatára is rányomhatja a bélyegét.

Troy Parrott itt csak figyel, végül sajnos mesterhármasával ír hőssé vált az FTC-játékosokkal felálló magyar válogatott ellen (Fotó: Polyák Attila)

Még akkor is, ha Dibusz Dénes, az FTC és a magyar válogatott kapusa kijelentette a meccs után, hogy mindenkinek túl kell lépnie a vereségen, hogy a klubbeli feladataira koncentráljon. Dibuszon kívül Keane játékosai közül Tóth Alex, Ötvös Bence és Varga Barnabás is pályán volt az írek ellen, utóbbi talán élete legszebb gólját lőtte, de ez aligha vigasztalja a vereség után.

Robbie Keane sem volt képes arra, amit Troy Parrott tett

Merthogy a túloldalon Troy Parrott, ha nem is a legszebb, de a legfontosabb találatát lőtte, a 96. percben. Korábban az AZ Alkmaar csatára szerezte az írek első két gólját is, azaz Robbie Keane 2014-es, Gibraltár elleni triplája óta első ír játékosként szerzett három gólt tétmeccsen.

Arra pedig sem a válogatottbeli csúcstartó Keane, sem senki más nem volt képes Parrott előtt, hogy idegenbeli érjen el mesterhármast ír nemzeti mezben.

Erről a történelmi bravúrral mi igazán lemondtunk volna.