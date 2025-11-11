Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Fergusonmagyar labdarúgó válogatottJohn O'Sheavb-selejtező

Rossi feje is főhet, az orvosok talpra állíthatják a legjobb ír csatárt a budapesti selejtezőre

Az ír labdarúgó-válogatott egyik kulcsjátékosa sérülés miatt nem léphet pályára a portugálok elleni, csütörtöki létfontosságú vb-selejtezőn, ugyanakkor az íreknél mindenki abban bízik, hogy a vasárnapi, Magyarország elleni utolsó csoportmeccsen már játszhat. A 21 éves Evan Ferguson a bokasérülése ellenére bekerült Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány keretébe, és a válogatott másodedzője, John O'Shea hisz abban, hogy hétvégére felépül.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 7:43
Evan Ferguson eddig a négy ír gólból hármat vállalt magára a vb-selejtezőkön
Evan Ferguson eddig a négy ír gólból hármat vállalt magára a vb-selejtezőkön Fotó: Europress/AFP/Paul Faith Forrás: AFP
Az írek elképesztő elszántsággal és a legjobb csatáruk nélkül készülnek a portugálok elleni, számukra sorsdöntő hazai vb-selejtezőre, amelyen pontot kell szerezniük, hogy maradjon esélyük kiharcolni a hőn áhított pótselejtezőt a vasárnapi, Magyarország elleni találkozón. Éppen ezért volt felfedezhető némi pánikhangulat az ír nemzeti csapatnál és a szurkolók körében, mert legjobb csatáruk, a 21 éves Evan Ferguson még a AS Roma színeiben a Parma elleni bajnokin bokasérülést szenvedett. Az már teljesen biztos, hogy a portugálok ellen nem léphet pályára, de Írországban manapság mindenki azért imádkozik, hogy a válogatottnak legyen még esélye a pótselejtezőért játszani Budapesten, méghozzá az ifjú támadó segítségével.

Írország győztes gólját az örmények elleni vb-selejtezőn Evan Ferguson szerezte
Írország győztes gólját az örmények elleni vb-selejtezőn Evan Ferguson szerezte    Fotó: Paul Faith / AFP

Ferguson számára még nem zárult be a kapu a vasárnapi, magyarok elleni vb-selejtezőn

Az rte.ie portál úgy tudja, van még esély arra, hogy Evan Ferguson bevethető legyen vasárnap a Budapesten megrendezésre kerülő utolsó világbajnoki selejtezőn Magyarország ellen. Ugyan a 21 éves csatár jelenleg még képtelen a játékra – így tőle nem kell tartania a portugál védelemnek –, ám arra minden esély megvan, hogy vasárnapra játékra alkalmas legyen a sérült bokája. Ebben bízva Heimir Hallgrimsson szövetségi kapitány meghívta a keretbe, ugyanakkor Ronaldóék ellen Ferguson helyét a Celtic csatára, Johnny Kenny foglalhatja el, aki az elmúlt időszakban négy gólt is szerzett klubcsapatában.

Ferguson teljesítménye elmarad a várttól az AS Románál
Ferguson teljesítménye elmarad a várttól az AS Románál    Fotó: Transfermarkt

Ferguson idei szezonja meglehetősen kétarcú

  • AS Roma: 9 meccs, 0 gól, 1 gólpassz
  • ír válogatott: 4 meccs, 3 gól

Az ír legenda, John O'Shea, a válogatott másodedzője elárulta a hétfői edzést követően, hogy Ferguson vasárnapi visszatérésére minden esély megvan.

– Várjunk és meglátjuk. Ugyan kezdetben abban is reménykedtünk, hogy esetleg a portugálok ellen is számíthatunk Evanra, ám az a találkozó még túl korai lenne a számára. De vasárnapra felépülhet, vállalhatja a játékot, de az idő itt is nagyon kevés a gyors és teljes javulásra. Szóval Johnny kap lehetőséget csütörtökön, látszik rajta, hogy tele van önbizalommal ennek köszönhetően – mondta el O'Shea.

A dublini, Magyarország elleni vb-selejtezőn is betalált Ferguson:

 

