Varga Barnabásgólmagyar válogatott

Micsoda bombagól! Videón, ahogy Varga Barnabás bal lábbal kilőtte a pipát az írek ellen

A magyar válogatott még szünet előtt visszavette a vezetést az Írország elleni világbajnoki selejtezőn. Varga Barnabás ezúttal nem fejjel, hanem lábbal, méghozzá ballal volt erdményes, elképesztően nagy gólt ragasztott a bal felsőbe. Ezzel 2-1-re vezetünk. Az FTC csatára 28. válogatottmeccsén a 13. gólját szerezte, az elsőt a tizenhatoson kívülről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 16:01
A magyar válogatott játékosai ünneplik Varga Barnabást a gólja után Fotó: Mirkó István
Lukács Dániel góljára viszonylag gyorsan jött az ír válasz, ám inkább a magyar válogatott akarata érvényesült az Írország elleni világbajnoki selejtezőn. Még szünet előtt, a 37. percben sikerült újra vezetést szerezni. Kerkez Milos beadását Varga Barnabás mellre vette, majd ballal, fél fordulatból, úgy 18 méterről hatalmas gólt rúgott. Ezzel a találattal a magyar válogatott 2-1-re vezetett.

Katarzis! Varga Barnabás hatalmas gólt rúgott az Írország elleni vb-selejtezőn, ezzel újra vezetett a magyar válogatott
Katarzis! Varga Barnabás hatalmas gólt rúgott az Írország elleni vb-selejtezőn, ezzel újra vezetett a magyar válogatott Fotó: Mirkó István

Ez már Varga Barnabás ötödik gólja a vb-selejtezőkben!

Varga Barnabás az ötödik gólját szerezte a vb-selejtezők F csoportjában, úgy, hogy egy meccset még ki is hagyott, Örményország ellen Budapesten eltiltás miatt nem játszhatott. Íme, Varga góljai:

  • Az első fordulóban Írország vendégeként a 2. percben ő szerzett vezetést, a meccs végül 2-2-re végződött.
  • Portugália ellen idehaza duplázott, sajnos, ez is kevés volt a pontszerzéshez (2-3).
  • Örményország ellen itthon nem játszhatott, Lisszabonban kivételesen nem volt eredményes, majd Örményországban az ő fejesgóljával nyertünk 1-0-ra
  • Az ötödik gólját Írország ellen rúgta.

Varga Barnabás az írek ellen rúgta az eddigi legnagyobb gólját

Az őszi szezonban ez Varga Barnabás 23. gólja volt (18 Fradi, 5 válogatott). A mostani nem csupán valószínűleg a legszebb, hanem a legtávolabbi is, korábban a Qarabag ellen a 16-osról szerzett gólt.

A válogatottban a 28. mérkőzésén a összesséségében 13. gólját szerezte, az írek ellen talált be először a tizenhatoson kívülről.

Szöveges élő tudósításunkat itt követheti.

Varga Barnabás gólja:

Hungary (2)-1 Ireland - B. Varga 37' (Kerkez Assist)
byu/977x inLiverpoolFC

A magyar szurkoló vonulása a mérkőzés előtt:

 

