Micsoda bombagól! Videón, ahogy Varga Barnabás bal lábbal kilőtte a pipát az írek ellen

Lukács Dániel góljára viszonylag gyorsan jött az ír válasz, ám inkább a magyar válogatott akarata érvényesült az Írország elleni világbajnoki selejtezőn. Még szünet előtt, a 37. percben sikerült újra vezetést szerezni. Kerkez Milos beadását Varga Barnabás mellre vette, majd ballal, fél fordulatból, úgy 18 méterről hatalmas gólt rúgott. Ezzel a találattal a magyar válogatott 2-1-re vezetett.

Katarzis! Varga Barnabás hatalmas gólt rúgott az Írország elleni vb-selejtezőn, ezzel újra vezetett a magyar válogatott Fotó: Mirkó István

Ez már Varga Barnabás ötödik gólja a vb-selejtezőkben!

Varga Barnabás az ötödik gólját szerezte a vb-selejtezők F csoportjában, úgy, hogy egy meccset még ki is hagyott, Örményország ellen Budapesten eltiltás miatt nem játszhatott. Íme, Varga góljai:

Az első fordulóban Írország vendégeként a 2. percben ő szerzett vezetést, a meccs végül 2-2-re végződött.

Portugália ellen idehaza duplázott, sajnos, ez is kevés volt a pontszerzéshez (2-3).

Örményország ellen itthon nem játszhatott, Lisszabonban kivételesen nem volt eredményes, majd Örményországban az ő fejesgóljával nyertünk 1-0-ra

Az ötödik gólját Írország ellen rúgta.

Varga Barnabás az írek ellen rúgta az eddigi legnagyobb gólját

Az őszi szezonban ez Varga Barnabás 23. gólja volt (18 Fradi, 5 válogatott). A mostani nem csupán valószínűleg a legszebb, hanem a legtávolabbi is, korábban a Qarabag ellen a 16-osról szerzett gólt.

A válogatottban a 28. mérkőzésén a összesséségében 13. gólját szerezte, az írek ellen talált be először a tizenhatoson kívülről.

Varga Barnabás gólja:

A magyar szurkoló vonulása a mérkőzés előtt: