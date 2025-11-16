Lukács DánielÍrországSzoboszlai Dominik

Szoboszlai ezúttal Lukács fejére varázsolta a labdát – videón az első magyar gól

Csupán három percet kellett várni arra, hogy a magyar válogatott megszerezze a vezetést az Írország elleni világbajnoki selejtezőn. Kis szöglet után Szoboszlai Dominik Lukács Dániel fejére varázsolta a labdát, aki védhetetlenül csúsztatott Kelleher hálójába.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 15:33
Lukács Dániel és a magyar válogatott nem örülhetett sokáig, gyorsan egyenlítettek az írek Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ír hátvédek ügyetlenkedésének köszönhetően jutott szöglethez a magyar válogatott már a 3. percben. Ki más, Szoboszlai Dominik állt a labdához. Az első két próbálkozásnál laposan, illetve középmagasan erőből a rövidre rúgta a labdát, az írek mindkétszer szögletre mentettek. Harmadjára Szoboszlai Kerkez közreműködésével a kis szögletet választotta, s a visszakapott labdát mesterien tekerte a kezdőcsapatba bekerült Lukács Dániel fejére, aki a hálóba csúsztatta azt.  

Lukács Dániel Szoboszlai Dominik beadásából szerzett vezetést a magyar válogatottnak az Írország elleni vb-selejtezőn
Lukács Dániel Szoboszlai Dominik beadásából szerzett vezetést a magyar válogatottnak az Írország elleni vb-selejtezőn Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott ezzel a góllal szerzett vezetést. Sajnos az örömünk nem tartott sokáig, mert VAR-ozás után Írország a 15. percben büntetőhöz jutott, amit Troy Parrott értékesített.

Szoboszlai Jerevánban is gólpasszt adott

Emlékezhetünk, csütörtökön Jerevánban is Szoboszlai készítette elő a magyar válogatott gólját, akkor Varga Barnabás fejére varázsolta a labdát.

A döntetlen is elég a magyar válogatottnak, de jobb lenne nyerni

A magyar válogatottnak a döntetlen is elég ahhoz, hogy a második helyen végezzen az F csoportban, de a pótselejtezőn a jobb kiemelés érdekében nem ártana nyerni.

Szöveges élő tudósításunkat itt követheti.

A magyar gól videón:

Hungary (1)-0 Ireland - D. Lukacs 3' (Szoboszlai Assist)
byu/977x inLiverpoolFC

Más látószögből:

A magyar szurkolók vonulása a találkozó előtt:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.