Szoboszlai ezúttal Lukács fejére varázsolta a labdát – videón az első magyar gól

Az ír hátvédek ügyetlenkedésének köszönhetően jutott szöglethez a magyar válogatott már a 3. percben. Ki más, Szoboszlai Dominik állt a labdához. Az első két próbálkozásnál laposan, illetve középmagasan erőből a rövidre rúgta a labdát, az írek mindkétszer szögletre mentettek. Harmadjára Szoboszlai Kerkez közreműködésével a kis szögletet választotta, s a visszakapott labdát mesterien tekerte a kezdőcsapatba bekerült Lukács Dániel fejére, aki a hálóba csúsztatta azt.
A magyar válogatott ezzel a góllal szerzett vezetést. Sajnos az örömünk nem tartott sokáig, mert VAR-ozás után Írország a 15. percben büntetőhöz jutott, amit Troy Parrott értékesített.
Szoboszlai Jerevánban is gólpasszt adott
Emlékezhetünk, csütörtökön Jerevánban is Szoboszlai készítette elő a magyar válogatott gólját, akkor Varga Barnabás fejére varázsolta a labdát.
A döntetlen is elég a magyar válogatottnak, de jobb lenne nyerni
A magyar válogatottnak a döntetlen is elég ahhoz, hogy a második helyen végezzen az F csoportban, de a pótselejtezőn a jobb kiemelés érdekében nem ártana nyerni.
A magyar gól videón:
Más látószögből:
A magyar szurkolók vonulása a találkozó előtt: