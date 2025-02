Robbie Keane a magyar válogatott riválisának adott tanácsot

Az írek szövetségi kapitánya ősszel a magyar válogatott ellen is hasznosíthatja Keane tanácsát, a két csapat azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szerepel. A Ferencváros edzője akkor vélhetően honfitársainak szorít majd, még ha lesz is néhány játékosa a magyar oldalon. Parrott Fradi elleni góljának persze nem örült Robbie Keane, de mivel győzött a Ferencváros, nagyon nem is bánta.

Robbie Keane vezetésével azonnal élre állhat a Ferencváros

Hasonló helyzetre az NB I-ben nem kell számítania az ír edzőnek, a hazai bajnokságban jelenleg egyetlen ír légiós sem játszik. Keane első bajnokija a Ferencváros kispadján az MTK elleni örökrangadó lesz, s a Puskás Akadémia szombati veresége azt jelenti, hogy egy győzelemmel a tabella élére állhat a címvédő FTC, még mielőtt jövő héten bepótolni a ZTE elleni, őszről elhalasztott meccsét.