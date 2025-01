Dibusz Dénes állapotáról egyértelmű jelzés a Ferencváros kezdője

A Ferencváros kilenc ponttal, továbbjutó helyről, de egyáltalán nem könnyű helyzetből várja az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulóját. A holland AZ Alkmaar ellen a győzelem biztos továbbjutást érne Robbie Keane csapatának, de döntetlen, sőt még vereség esetén is létezik a Ferencváros számára kedvező forgatókönyv. Keane első tétmeccsét egy hete, a Frankfurt ellen 2-0-ra elveszítette az FTC kispadján, ráadásul a németországi találkozón megsérült Dibusz Dénes, aki most a meccskeretbe sem került be, azaz nem véletlenül hiányzott a szerdai edzésről.

Robbie Keane a Ferencváros edzőjeként első hazai meccsét az AZ Alkmaar ellen, az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában vívja (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Robbie Keane is titkolózott szerdán, de vélhetően már tudta, hogy mire számíthat kapusfronton.

Hogyan kezd a Ferencváros az AZ Alkmaar ellen?

Az ír szakember ezt a tizenegy játékost jelölte a kezdőcsapatba:

Varga Á. – Makreckis, Cisé, Gartenmann, Civic – Tóth A., Maiga, Abu Fani – Traoré, Varga B., Ben Romdhane

A Frankfurt elleni meccshez képest a kényszerű kapuscserén túl Eldar Civic és Tóth Alex az új arc a kezdőben, Raúl Gustavo és Kady Borges ezúttal a cserepadon kezd.

A tizenkilenc éves Tóth Alex először kezd a Ferencvárosban nemzetközi kupameccsen.

A hollandok kezdője: Owusu-Oduro – Kasius, Goes, Dekket, De Wit – Koopmeiners, Smit, Belics – Addai, Poku, Lahdo.