Írországban lefitymálták az NB I-et Robbie Keane és a Fradi kapcsán

Miközben Robbie Keane arra készül, hogy jövő csütörtökön tétmeccsen is bemutatkozzon a Fradi vezetőedzőjeként az Eintracht Frankfurt otthonában az Európa-liga alapszakaszában, Írországban némileg lekicsinylő nyilatkozatot adott a magyarországi munkavállalása kapcsán Brian Kerr. A 71 éves edző 2003 és 2005 között volt az ír válogatott szövetségi kapitánya, és 25 meccsen maga is pályára küldte Keane-t a nemzeti csapatban annak idején. A volt ír kapitány szerint a magyar NB I-nél jobb helyre is mehetett volna a Fradi új edzője.

Robbie Keane már a Fradi játékosainak vezényel edzéseket. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

– Ez egy nehéz ügy. Egy olyan ligába mész, amit nem ismersz, olyan játékosokkal, akiket nem ismersz, és ráadásul az idény felénél járunk. Ez egy érdekes út, aminek a végén jobbá, bölcsebbé, tapasztaltabb edzővé válhat, de nem hiszem, hogy ez az a bajnokság, amiben ő igazán szeretett volna dolgozni – jelentette ki az ír The Sun cikkében Kerr gyakorlatilag lefitymálva az NB I-et.

Pedig nem visszalépés Robbie Keane számára a Fradi

Robbie Keane a Fradi előtt Izraelben dolgozott, ahol bajnokságot és kupát nyert a Maccabi Tel-Aviv élén, és vezetőedzőként az volt az első komolyabb munkája. Az izraeli liga és az NB I nagyjából ugyanabba a kasztba tartozik az európai futballtérképen, az UEFA rangsora szerint előbbi a 17., a magyar a 24. a sorban. Ami pedig a klubokat illeti, a Maccabi az 52., a Fradi az 56. jelenleg az európai ranglistán.

Ennél is fontosabb összevetés, hogy mindkét együttes az Európa-liga alapszakaszában szerepel, és hat forduló után a Fradi kilenc ponttal továbbjutó helyen áll, míg a Maccabi hattal nem. Figyelembe véve a 44 éves Keane eddigi viszonylag kevés vezetőedzői tapasztalatát, a magyar bajnoknál egyértelműen jobb opciója nem nagyon lehetett.

Kerr azért azt is megmondta, hogy szerinte Keane-nek hová kellett volna mennie az NB I helyett.

– Nem tudom, hogy volt-e lehetősége arra, hogy Amerikába szerződjön, ami szerintem magasabb szintet jelentett volna a számára – fogalmazott. – És bizonyos mértékig talán jobb edzői út is egy olyan ember számára, aki az angol Premier League-ben vagy Európa egyik topligájában akar majd edzősködni.

A volt ír kapitány irigykedik is a magyar futball helyzetére

Brian Kerr azért néhány pozitív szót is ejtett a cikkben a magyarországi futball helyzetéről, kiemelve, hogy szinte szeretné, ha az ír kormányzat is úgy törődne a labdarúgással, ahogy azt a magyar teszi, ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy több más dologban, például a bevándorlás kérdésében nem ért egyet az Orbán-kormánnyal.

De ami a futballt illeti…