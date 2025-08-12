Zsidókat támadtak meg Velencében, köztük egy terhes nőt is

Egyre súlyosabb formát ölt Olaszországban az antiszemitizmus. Korábban fenyegetések és verbális agresszió áldozatai voltak zsidók az országban, mára gyakran már a tettlegességig fajul a helyzet, legutóbb éppen Velencében.
A hírek szerint egy amerikai zsidó párt támadtak meg vasárnap este Velence Rialto negyedében.
Az esti órákban, városnézés közben, a Rialto hídon három férfi vette körül a turistákat, majd rágalmazni kezdték és halálosan megfenyegették őket. Később italokkal locsolták le és leköpdösték őket, elvették a telefonjaikat, valamint kutyákat uszítottak rájuk.
Az áldozatok egy közeli kóser étterembe menekültek, ahol az éjszakát töltötték. A megfélemlített pár nem tett feljelentést a hatóságoknál, inkább azonnal elhagyta a várost. A támadásról a helyi zsidó közösséget tájékoztatták, akik jelezték a történteket a velencei rendőrségnek.
A vizsgálatok megkezdődtek, a térfigyelő kamerák felvételei sokat segíthetnek a tettesek azonosításában. Az ortodox zsidó pár megszégyenítése, megfélemlítése és kifosztása kétségtelenül rossz fényt vet nemcsak a lagúnák városára, hanem egész Olaszországra is.
A közelmúltban egy benzinkútnál rágalmaztak és vertek meg egy kipát viselő zsidó turistát a kisfia előtt. A zsidó közösség aggodalmát fejezte ki, mivel egyre több incidens bizonyítja, hogy napról napra erősödik az antiszemitizmus Olaszországban.
Borítókép: Velence, 2025. július 18. (Fotó: AFP)