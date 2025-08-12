Zsidókat támadtak meg Velencében, köztük egy terhes nőt is

Egyre súlyosabb formát ölt Olaszországban az antiszemitizmus. Korábban fenyegetések és verbális agresszió áldozatai voltak zsidók az országban, mára gyakran már a tettlegességig fajul a helyzet, legutóbb éppen Velencében.

A hírek szerint egy amerikai zsidó párt támadtak meg vasárnap este Velence Rialto negyedében.

Az esti órákban, városnézés közben, a Rialto hídon három férfi vette körül a turistákat, majd rágalmazni kezdték és halálosan megfenyegették őket. Később italokkal locsolták le és leköpdösték őket, elvették a telefonjaikat, valamint kutyákat uszítottak rájuk.

Az áldozatok egy közeli kóser étterembe menekültek, ahol az éjszakát töltötték. A megfélemlített pár nem tett feljelentést a hatóságoknál, inkább azonnal elhagyta a várost. A támadásról a helyi zsidó közösséget tájékoztatták, akik jelezték a történteket a velencei rendőrségnek.

Ghetto Di Venezia, the old Jewish Ghetto in Venice where Jews were forced to live separately from the people of Venice. pic.twitter.com/m38sGZ6huU — Après la pluie, le beau temps. (@LeVieuRambo) June 29, 2023

A vizsgálatok megkezdődtek, a térfigyelő kamerák felvételei sokat segíthetnek a tettesek azonosításában. Az ortodox zsidó pár megszégyenítése, megfélemlítése és kifosztása kétségtelenül rossz fényt vet nemcsak a lagúnák városára, hanem egész Olaszországra is.

A közelmúltban egy benzinkútnál rágalmaztak és vertek meg egy kipát viselő zsidó turistát a kisfia előtt. A zsidó közösség aggodalmát fejezte ki, mivel egyre több incidens bizonyítja, hogy napról napra erősödik az antiszemitizmus Olaszországban.

Venezia, insulti, sputi e un cane aizzato contro: coppia di ebrei ortodossi aggredita al ponte di Rialto da un manipolo di facinorosi https://t.co/6keZNsM4y2 pic.twitter.com/p6rKQS2MiV — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) August 11, 2025

Borítókép: Velence, 2025. július 18. (Fotó: AFP)