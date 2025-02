Csodagól az NB I-ben, a Ferencváros is örülhet neki + videó

Fejér vármegyei rangadóval kezdte újra a bajnokságot a téli szünet után a Fehérvár és a Puskás Akadémia. A hazai pályán játszó Fehérvár hamar vezetést szerzett, Katona Mátyás szenzációs mozdulattal vette be a felcsútiak kapuját.

A Fehérvár a listavezető Puskás Akadémia fölé kerekedett (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A második félidőben a Puskás Akadémia csapatkapitánya, Nagy Zsolt ismét különleges gólörömöt mutatott be, de korán tette: a VAR-vizsgálat kimutatta, hogy az akció során Colley lesről visszalépve avatkozott játékba.

A Fehérvár 1-0-ra győzött, és továbbra is hetedik a tabellán, a Puskás Akadémia vereségének a címvédő Ferencváros is örülhet, amely vasárnap őszről elhalasztott meccse ellenére is a tabella élére állhat, ha nyer az MTK ellen.