Nem Griezmann, a kislánya adta Nagy Zsoltnak az inspirációt a gólörömhöz

Nagy Zsolt a sikeres büntető után a kezét lefelé tartva úgy tett táncos mozdulatot, hogy a lábait oldalra dobálta. A helyszínen, a Széktói Stadionban is többen találgatták, vajon mi, ki ihlette a válogatott balhátvédet a különleges mozdulatsorra.

Többen arra jutottak, hogy Antoine Griezmann a megfejtés, aki egyidőben többször is hasonló gólörömöt mutatott be, ezt láthattuk tőle például a 2018-as világbajnokság döntőjében is. Igaz, azzal az eltéréssel, hogy a franciák világbajnoka a tánclépés közben a kezével egy L betűt formázott a homlokán, amit egyesek sértésnek tekintettek, mert arra jutottak, az angol loser (vesztes) szóval üzenhet ekképpen. Griezmann ezt cáfolta, mint kiderült, a Fortnite nevű számítógépes játék inspirálta a gólörömre.

Nagy Zsoltot pedig a kislánya, miként a Puskás Akadémia tájékoztatta erről a lapunkat, hozzátéve, mindennek az égadta világon semmi köze sincs Griezmannhoz. S mi sem természetesebb, hogy a válogatott játékos örömmel tesz eleget a kislánya kérésének.

Íme, így ünnepelt Nagy Zsolt:

Nagy Zsolt balhátvéd létére nagyon gólveszélyes, az előző idényben 11 találattal holtversenyben a negyedik helyen végzett a góllövőlistán, és idén is már a második gólját szerezte. A folytatásban tehát várhatóan láthatunk tőle nemcsak újabb gólokat, hanem gólörömöt is, ki tudja, talán új koreográfiával.