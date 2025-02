Ádám Martin szinte végigjátszotta visszatérő meccsét, mégsem lehet maradéktalanul elégedett

Alaposan beerősített a Paks a téli szünetben. Az őszi idény leggólerősebb csapata a gólkirályi címre is esélyes támadók, Böde Dániel és Tóth Barna mellé megszerezte a paksi és válogatottmúlttal is rendelkező csatárduót, Ádám Martint és Könyves Norbertet, pénteken pedig hivatalossá vált, hogy visszatér a szintén válogatott kapus, Szappanos Péter is . A korábban Dél-Koreában, legutóbb pedig Görögországban légióskodó Ádám Martin rögvest kezdőként kapott bizalmat az ETO FC Győr ellen. Érdekesség: a hazai futballistákat pártoló játékospolitikája miatt magára csak „A magyar csapat” szlogennel hivatkozó Paks 11 magyarral, míg ellenfele tíz légióssal állt fel.

„Ádám Martin a legnagyobb király”

A kora délutáni idénynyitó sokáig nagyobb gólhelyzetek nélkül csordogált. A 22. percben Vécsei Bálint távoli lövését védte szépen Petrás Samuel, majd egy perccel később, a vendégcsapat részéről Ahmed Nadir Benboulahi lőtt kapura a tizenhatoson kívülről. Simon Barnabástól bravúr kellett, hogy szögletre tudjon menteni. Ezt követően egy átlövéssel próbálkoztak a győriek, de ekkor védenie sem kellett Simonnak.

A 37. percben egy beadás után Ádám Martin célozta meg a kaput 12 méterről, ám a nem túl erősen meglőtt labda elakadt egy védőben. A hazai szurkolók ezt megelőzően is volt, hogy éltették a két és fél évnyi külföldi kitérő után visszatért 28-szoros válogatott Ádámot, aki továbbra is közönségkedvencnek számít Pakson. Kettővel a lefújás előtt Tóth Barna járt közel a gólszerzéshez, a beívelés utáni közeli fejese azonban ha kevéssel is, de célt tévesztett. Az első játékrész végére egyértelműen átvette az irányítást a házigazda, betalálnia mégsem sikerült, így a szünetre 0-0-s állásnál mehettek a felek.

Ádám Martinnak küzdelmes meccse volt visszatérése alkalmából (Fotó: Kurucz Árpád)

Összeállt a csatárduó

A térfélcserét követő első helyzet a győrieké volt, az 51. percben Claudiu Bumba lőtt 15 méterről nem sokkal mellé. Héttel később Ötvös Bence lőtt kapásból, de Petrás védeni tudott. A Paks vezetőedzője, Bognár György a 65. percben szánta el magát változtatásra, magához szólította az addig melegítő Böde Dánielt is, aki végül a 67. percben állt be Balogh Balázzsal együtt. Azzal, hogy az idény őszi felében nyolc bajnoki gólt szerző Böde Tóth Barnát váltotta, először állt össze az Ádám–Böde támadópáros, amely valószínűleg sok kellemetlenséget okoz majd az ellenfeleknek a tavaszi szezonban.

Tóth Barna (zöldben) mindent megtett, de ezúttal nem talált a kapuba (Fotó: Kurucz Árpád)

A hajrában jöttek a gólok

Jött Böde, és vele a gól is, igaz, nem ő és nem is Ádám Martin volt eredményes. A 76. percben szabadrúgást végezhetett el a Paks, a kaputól 15 méterre lehelyezett labda mögé Ötvös Bence állt oda. Beívelésébe senki nem ért bele, így övé lett a találat, amellyel megszerezte a vezetést a vendéglátó! Nem sokáig örülhetett azonban előnyének a Paks, a 79. percben ugyanis Benbouali egalizált (1-1).

A hajrában pályára lépett paksi részről Könyves Norbert is, aki a 83. percben váltotta Ádámot, ám az eredmény már nem változott – 1-1 lett a vége, pontosztozkodással kezdték meg a 2025-ös esztendőt a csapatok. Ezzel a Paks maradt ötödik, a Győr viszont előzött, és egyet javítva nyolcadik.