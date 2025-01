Váratlan fordulat, máris visszatér Szaúd-Arábiából a magyar kapus

Váratlan bejelentést tett péntek este a szaúdi élvonalbeli al-Fateh, az a klub, amely 2024. augusztus 23-án igazolta le Szappanos Pétert. Az arabok hivatalos honlapja most arról írt, hogy a szezon végéig kölcsönadta a kapust a Paksi FC-nek – a hírt később a paksiak is megerősítették.

Szappanos Péter tavaly májusban a Magyar Kupa döntőjében is védett (Fotó: Polyák Attila)

Csütörtökön szólt a menedzser, hogy megoldás kell

Szappanos Péter az elmúlt hónapokban összesen 18 tétmérkőzést játszott az al-Fateh színeiben, ezekből mindössze kettőt nyert meg csapatával, amely január 16-án 9-0-ra kapott ki az al-Hilaltól.

– Nagyon hirtelen jött minden, a csütörtöki nap folyamán szólt a menedzserem, hogy kölcsönszerződéssel megoldást kell találnunk

– idézte Szappanost a Paksifc.hu. – Én rögtön a Paksot mondtam, aztán hamar kiderült, nem is lehet más, hisz’ egy szezonon belül három különböző csapatban senki nem léphet pályára. Ezúton is nagyon köszönöm a klubnak, hogy segítő kezet nyújtottak. Nagyon örülök, hogy visszatérhetek, az egész család izgatott, a gyerekek is szerettek a városban lenni. Frissek az emlékek, és ahogy hallottam, a célok ugyanazok. A támadó fronton is ismerős arcok tértek haza, és a csapat magja is változatlan. Ott kell tehát folytatnunk, ahol abbahagytuk. Szeretnék a pályán segíteni a csapatnak a teljesítményemmel, de ehhez, egészen biztos, keményen kell majd dolgozzak.