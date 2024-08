Ronaldo és Neymar nyomában: Szaúd-Arábiába igazolt a magyar játékos

Csütörtökön arról számoltunk be, hogy Szappanos Péter nélkül utazott el a Paks Csehországba, a Konferencialiga rájátszásának első felvonására. A tolnai együttes tapasztalt kapusa nélkül is helytállt, 2-2-re végzett a Mladá Boleslav otthonában, így bizakodva várhatja a jövő csütörtöki, hazai visszavágót.

A Nemzeti Sport úgy értesült, Szappanos azért hagyta ki a túrát, mert a távozás küszöbén áll. Pénteken a klub is megerősítette ezen információkat a bejelentésével, miszerint a 33 éves hálóőr egyévnyi szolgálat után Szaúd-Arábiába teszi át a székhelyét, az al-Fateh játékosa lesz. Szappanos a napokban átesett az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon, majd aláírt az új csapatához.

– Mindenekelőtt nagyon köszönöm a klubnak a lehetőséget, hogy egy éve, nehéz helyzetben leigazolt. Merem állítani, tavaly nyáron én is a legjobb döntést hoztam, hogy Paksra érkeztem, ez szerencsére eredményekben is megmutatkozott, klubtörténelmet tudtunk írni. Nagyon sok kiváló embert ismertem meg, eddigi pályafutásom csúcsa volt a Pakson töltött időszak, ahol, mondhatom, otthonra leltem. Köszönöm a szurkolóknak azt a töretlen biztatást és támogatást, amit meccsről meccsre kaptam. Pakson példaértékű a szurkolás és az, amit a csapatért tesznek. Olyan lehetőség előtt álltam, amit – úgy gondolom – muszáj volt elfogadnom. Kiskorom óta azért dolgoztam, hogy egyszer külföldre igazolhassak, és szerintem nem kell ecsetelnem, milyen ellenfelek ellen léphetek majd pályára. Tiszta szívemből szurkolok a csapatnak, hogy sikerüljön elérni a Konferencialiga csoportkörét, és úgy gondolom, erre nagy százalékban meg is van az esély. A csapat, a vezetők és természetesen a szurkolók, valamint az egész város is nagyon megérdemelné – búcsúzott a tolnaiaktól Szappanos Péter.

A magyar futballista többek között az örmény Lucas Zelarajan, a zöld-foki-szigeteki Djaniny és a belga Jason Denayer csapattársa lesz, de ellenfélként olyan sztárokkal is összefuthat, mint Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané vagy Karim Benzema.