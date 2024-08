Konferencialiga: Szappanos nélkül vág bele a cseh kalandba a Paks

A Paks a Fradival ellentétben olyan ellenféllel találkozik csütörtökön 18 órakor, amellyel – némi optimizmussal – szinte egyenlő esélyekkel megy bele a Konferencialiga főtáblájáért folyó küzdelembe. Az 1909. április 7-én alapított cseh Mladá Boleslav legutóbb ötödik helyen végzett a bajnokságban, és ha a keretük értékét megnézzük, akkor az bizony veri az atomvárosiakét. De, mint tudjuk, a párharc azonban a pályán dől el.

A 46 ezer lakosú észak-csehországi város klubja sorozatban huszonegyedik szezonját kezdte meg hazája első osztályában, a legjobb helyezését a 2006/2007-es szezonban érte el, akkor ezüstérmes lett, emellett kétszer a hazai kupát is megnyerte (2011, 2016). A Mlada Boleslav a 44 esztendős David Holoubek irányításával öt év elteltével ismét kilépett a nemzetközi színtérre, ahol a Konferencialiga második körében a litván Transinvest együttesét búcsúztatta kettős győzelemmel (2–0, 1–0), majd a hazai 1–1 után a visszavágón 4–2-re győzte le az izraeli Hapoel Beer Shevát.

Szappanos Péter Csehország helyett Szaúd-Arábia felé vette az irányt Fotó: paksifc.hu

A paksiak eddig minden párharcukat otthon kezdték, ám ezúttal megszakad ez a sorozat. A csapat – egy sikeres bajnokit követően – kedden autóbusszal vágott neki a sporttörténet mérkőzés helyszínére vezető útnak, ám ezúttal két stabil húzóemberek nem tartott a gárdával Csehországba. A Nemzeti Sport információja szerint például nem tartott a csapattal az egyszeres válogatott Szappanos Péter, aki iránt korábban a belga bajnokságból mutatkozott érdeklődés, most viszont Szaúd-Arábiából hívják, ahova már el is utazott orvosi vizsgálatra. Ha ezen átmegy, akkor vélhetően a paksiak olyan ajánlatot kapnak majd a csapat egyik legjobbjáért, hogy arra nem tudnak majd nemet mondani. És ebben az esetben eljöhet eddigi pályafutásának legnagyobb napja a 20 esztendős Simon Barnabásnak, aki ebben a szezonban már két bajnokin is lehetőséget kapott Bognár Györgytől.

A másik nagy hiányzó a Mornar elleni visszavágó huszonnegyedik percében lecserélt Szabó János, aki vádlisérülést szenvedett, és maximum a visszavágóra lesz bevethető. Ugyanis a képalkotó vizsgálat a két izom között felületi részleges szakadást mutatott.

– Igyekszem minél előbb visszatérni, szeretnék már a Boleslav elleni visszavágóra rendben lenni. Már futok, aminek az intenzitása a következő napokban egyre fokozódik majd, ahhoz képest pedig, amit előzetesen mondtak, előrébb járok, tehát eddig minden rendben – árulta el a klub honlapján Szabó.

Szabó Jánosra maximum a visszavágón számíthat a Paks Fotó: paksifc.hu

Bognár György, a paksiak vezetőedzője szerint a legerősebb csapatjátékot a Boleslav képviseli az eddigi ellenfeleik közül, és úgy véli, az európai kupaporondon még mindig négy csapattal versenyben lévő cseh futball önmagában is roppant szervezett.

– Ellenfelünk jó játékosokkal rendelkezik, gyorsan mennek át védekezésből támadásba, és gyorsan vissza is zárnak, ha kell. Csapatjátékuk egy erős európai középmezőnybe sorolható, ez pedig számunkra már egy nagyon komoly szint. Mivel már nincs idegenben szerzett gól, véleményem szerint mindegy, hol kezdjük a párharcot. A románok elleni tanulságot figyelembe véve ugyanakkor fontos, az első találkozót szorosra kell venni, ez a meccsterv – jelentette ki Bognár.

Bognár György meccsterve, hogy a Paks számára hízelgővégererdményt érjenek el Csehországban Fotó: Vasvári Tamás

A paksiak csapatkapitnya, Böde Dániel ugyanúgy egy nehéz mérkőzésre számít, mint eddig. A Boleslav erős és fegyelmezett futballt játszik, valamint gyorsan zárnak vissza, ha szükséges, ugyanakkor úgy véli, egyáltalán nincs rajtuk nyomás a nagy tét ellenére.

– Nem látom a csapaton, hogy külön teherrel bírna, hogy ez már a Konferencia-liga rájátszása, sőt, bízom benne, hogy mindenki sokkal inkább egy óriási lehetőségnek fogja fel az előttünk álló feladatot. Két mérkőzésben kell gondolkodnunk, én sem tartom nagy változásnak, hogy ezúttal idegenben kezdünk, a mi játékunkon ezek a dolgok nem változtatnak – fogalmazott Böde.