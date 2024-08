Mindkét kupacsapatunk győzelemmel hangolt a Konferencialiga-selejtező rájátszására

A szombat este lejátszott Újpest elleni derbit 1-0-ra megnyerő, az Európa-liga főtábláért versenyben lévő Ferencváros után vasárnap még két olyan együttes játszott bajnoki mérkőzést az NB I-ben, amely a selejtező rájátszáskörében is versenyben van a nemzetközi porondon.

Az első félidőben eldőlt

Az előző idény ezüstérmese és a Magyar Kupa címvédője, a Paksi FC a cseh Mlada Boleslav elleni párharc első meccse előtt a Nyíregyházát fogadta. A sorozatterhelés miatt két pihenőnapot kaptak a paksi játékosok az újonc elleni találkozót megelőzően.

Talán éppen a frissességnek köszönhetően gyorsan, már az első lehetőségét kihasználva vezetést szerzett a Tolna vármegyei csapat, az 5. percben egy jobboldali szöglet után a megcsúsztatott labdát Kinyik Ákos továbbította négy méterről a kapuba (1-0). Noha a folytatásban is a Paks volt aktívabb, Tamás Olivér góljával a 16. percben 1-1-re módosult az állás, ám a Paks a szünet előtt újra vezetést szerzett, amikor Silye Erik külsővel, kapásból lőtt a kapuba. Mint utóbb kiderült, ezzel ki is alakult a találkozó 2-1-es végeredménye, igaz a hajrában Zimonyi Dávid is a kapuba talált, ám a gólt les miatt nem adta meg a játékvezető.

Már csak a Puskás hibátlan négy kör után

A negyedik játéknapot a Puskás Akadémia és az MTK Budapest összecsapása zárta. E két klub állt egyedüliként három forduló után 9 ponttal. A szünetben gól nélküli állásnál cseréltek térfelet a csapatok, az 51. percben azonban előnybe került a Fiorentina elleni Kl-selejtezőre hangoló hazai együttes: Jonathan Levi fejelt közelről a kapuba egy beadás után. Az eredmény már nem változott, 1-0-s sikerével a Puskás Akadémia 12 ponttal áll a tabella élén. A felcsútiakon kívül a Ferencváros is hibátlan teljesítménnyel büszkélkedhet, de a zöld-fehérek egy korábbi halasztás miatt eddig csak három meccset teljesítettek.

Mindkét klub utazik

A folytatás a Paksnak és a Puskás Akadémiának is utazást tartogat, mindkét együttes idegenben kezdi meg szereplését a Konferencialiga-selejtező rájátszásában. A Paksiak augusztus 22-én, csütörtökön 18.00-kor kezdenek Mlada Boleslavban, míg a Puskás mérkőzése 20.00-kor kezdődik Firenzében. Bajnokit egyik kupaszereplő sem játszik az augusztus 19-én kezdődő héten, így az ötödik fordulóban csupán három meccset rendeznek majd az élvonalbeli bajnokságban.