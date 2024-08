Varga Barnabás visszatért, de nem ő, hanem egy váratlan hős döntött a Ferencváros javára a derbin

Varga Barnabás visszatért! A Ferencváros csatára még június 23-án, a Skócia–Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzésen szenvedett roppant ijesztő és súlyos sérülést, többszörös arccsonttörése és agyrázkódása után azonban viszonylag hamar, már a második nyári edzőtáborozás idején újra megkezdte a munkát klubjával. Tétmérkőzésen a mostani idényben még nem lépett pályára, egészen szombatig, amikor a Ferencváros és az Újpest rangadóján a kezdőbe jelölte őt a bajnokcsapat vezetőedzője, Pascal Jansen.

Nem volt telt ház

A meccs felvezetéseként ezúttal sem maradhatott el a táborok közötti verbális párharc, a bemelegítés idején időnként nyomdafestéket nem tűrő szidalmaktól zengett-zúgott a Groupama Aréna. Amikor bevonultak a csapatok, a szurkolók füstfelhőbe borították a stadiont, a hazaiak értelemszerűen zöld, a vendégek lila színeket használva. Varga speciális arcvédő maszkban érkezett. Érdekesség, hogy ezúttal nem volt telt ház, a hivatalos adat szerint 18 751 nézője volt a szezon legelső derbijének.

Füstbe borult a stadion a meccs kezdete előtt, mindkét tábor kitett magáért. Fotó: Polyák Attila

Ez történt az első félidőben

Az első nagy lehetőség a Ferencváros előtt adódott. A 3. percben egy beadás után Gruber Zsombor fejelt közelről, de az Újpest kapusa, Riccardo Piscitelli védett, a kipattanóból a Fradi tunéziai légiósa, Mohammed Ali Ben Romdhane próbálkozott, ám ő a lécre lőtte a labdát. A 9. percben Philippe Rommens lőtt kapura jó 25 méterről, de Piscitelli kapus újfent hárítani tudott. Ezt követően váratlan dolog történt: zöld füst szállt fel a vendégszektorból. A ferencvárosiak távirányítású füsttel lepték meg a lilákat, ám komolyabb tömegjelenet ezután sem alakult ki.

A pályán továbbra is a legutóbbi 16 derbi győztese, a párharcban 2015. december 12. óta veretlen Ferencváros volt kezdeményezőbb. A 23. percben például Cebrail Makreckis vette célba a kaput, a szép cselek utáni erőtlen lövését azonban könnyedén fogta Piscitelli. A mezőnyfölény meddőnek bizonyult a folytatásban, komoly gólveszély nem alakult ki, 0-0-s állásnál vonultak szünetre a csapatok.

Piscitelli-kapusnak volt több dolga az első 45 percben. Fotó: Polyák Attila

Három pontot ért az első gól

A hazai ultrák a második játékrész kezdetén is görögtüzeztek, így megint füstbe borult a játéktér, ezúttal azonban már annyira korlátozta a látási viszonyokat, hogy Bogár Gergő játékvezető pár percre megállította a játékot. Az első helyzet a vendégek előtt adódott az 58. percben, Fran Brodic közeli fejesét azonban Dibusz Dénes védte. A 65. és a 66. percben is lehetséges büntető miatt vizsgálódott a videóbíró, de a beadásnál vétlennek találták az Újpest játékosait. Pár perccel később Bogár személyesen is kiment a képernyőhöz, hogy megnézzen egy szituációt, de ekkor sem a Ferencváros javára ítélt. Mindhárom helyzetben jól döntött a bírói stáb.

A 74. percben Cristian Ramírez megpattant lövését védte bravúrral Piscitelli. A hajrára a Fradi fokozta a nyomást, mindez azonban úgy tűnt, ezen az estén nem vezet eredményre: 0-0-s döntetlennél kezdődött el a 10 perces hosszabbítás.

Cristian Ramírez egy ízben közel járt a gólszerzéshez. Fotó: Polyák Attila

A ráadás végül meghozta az áttörést a Ferencváros számára, a csereként beállt Tosin Kehinde a szélről megindulva, egy remek szóló után bevette a lila-fehérek kapuját a 90+2. percben (1-0)! A 26 éves nigériai futballista váratlanul lépett elő hőssé, 2023 nyári átigazolása óta mindössze hetedszer lépett pályára a Fradiban, első gólját szerezte szombat este. Az FTC ezzel immáron 17 meccsesre nyújtotta az Újpest elleni győzelmi szériáját a magyar bajnokságban.

A Ferencváros a Borac Banja Luka elleni Európa-liga-selejtezővel, az Újpest a Debrecen elleni bajnoki mérkőzéssel folytatja a következő héten.