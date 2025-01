Robbie Keane: Ronaldo szintjén, Rebrov előtt és egy különös reklámszlogen

Néhány napja az ír Robbie Keane irányítja a Ferencváros edzéseit. Az új vezetőedző választásával a Ferencváros visszanyúlt oda, ami Pascal Jansen kinevezése előtt a trend volt: komoly játékosmúlttal rendelkező külföldi szakembert szerződtett a kispadra. Rangsorolni nem akarjuk, hogy Thomas Doll, Szerhij Rebrov, Peter Stöger, Sztanyiszlav Csercseszov és Dejan Sztankovics társaságában hová kerülne a rangsorban Robbie Keane, bár Rebrov esetében még lenne is konkrét alapja egy hasonló összevetésnek. Ez is szóba kerül az alábbiakban: íme, top 5 érdekesség a Ferencváros új vezetőedzőjének játékos-pályafutásából.

Robbie Keane indul ünnepelni, Oliver Kahn kapuját rajta kívül csak Ronaldo vette be a 2002-es világbajnokságon (Fotó: AFP/Odd Andersen)

1. Robbie Keane és Ronaldo, senki más

A 2002-es futball-világbajnokság előtt Írország erős szereplésben reménykedett, miután a válogatott a selejtezőben az esélyesebbnek tartott Hollandia előtt végezve kvalifikált a tornára. A vb előtt azonban a Manchester United sztárja, Roy Keane (csak névrokona a Ferencváros edzőjének) otthagyta a csapatot, amely vezére nélkül maradt. Az akkor huszonkét éves Robbie Keane azonban előlépett, gólt lőtt Németország, Szaúd-Arábia, majd Spanyolország ellen is, utóbbi kapujába a nyolcaddöntő tizenegyespárbajában is betalált, ám a szétlövést így is a spanyolok nyerték.