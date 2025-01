Robbie Keane a mai első vizsgája előtt: Gyorsan megláttam, kik a technikás játékosok

A Ferencváros vasárnap óta, kedd óta pedig immár Robbie Keane irányításával készül Spanyolországban, Cartagenában, a Földközi-tenger partján az ország délkeleti régiójában, Murcia tartományban. Ugyanitt készül – a tartományi székhelyen, Murcia városában – német másodosztályban játszó Preussen Münster is, és a két csapat össze is hozott egy felkészülési meccset a La Manga üdülőközpont futballpályáján, amelyet hivatalosan stadionnak nevezek, de ehhez azért igen nagy jóindulat kell. Viszont gyakran készül itt a spanyol válogatott is.

A La Manga Stadion, itt debütál ma a Ferencváros kispadján Robbie Keane Forrás: Wikipedia

A németek tíznapos edzőtáborozásuk végéhez értek, szombaton utaznak haza, de felkészülési meccset még nem játszottak. A Preussen Münster a Bundesliga 2-ben a tabella 15. helyén áll a 18 csapat között, is itt játszik a 22 éves, négyszeres magyar válogatott Németh András is.

A Münster meghajol a Ferencváros és Robbie Keane előtt

A német klub a honlapján és közösségi oldalán is nagy tisztelettel írnak a magyar rekordbajnok múltjáról, eredménylistájáról, és abszolút képben vannak a legfrissebb történésekről is. Még azt is megemlítik, hogy Pascal Jansen távozása után néhány napra Leandro vette át a csapat irányítását, míg be nem futott az ír legenda, Robbie Keane.