Robbie Keane noha ért a nyelvükön, mégis szoronghatnak a játékosok

A Ferencváros vasárnap érkezett meg Cartagenába, ahol tíz napot tölt edzőtáborban. A zöld-fehérek két edzőmérkőzést játszanak. Január 10-én, pénteken 14 órától a német másodosztályú Preussen Münster ellen, január 15-én, 14 órától pedig a lengyel Piast Gliwice ellen lépnek pályára. A felkészülést keddtől már Robbie Keane irányítja , aki Hajnal Tamás sportigazgató társaságában érkezett meg a játékosokhoz, és Dibusz Dénes csapatkapitány fogadta.

Robbie Keane az első perctől kezdve nem titkolja, mit vár el a csapatától Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Keane ezt követően találkozott valamennyi játékossal, és megígérte, hogy rövidesen minden játékosát név szerint szólítja majd. A 44 éves szakember kiemelte, a legfontosabb, hogy tiszteljék egymást, és mindenki egy közös célért, a Ferencváros sikeréért dolgozzon. Keane arról is beszélt, hogy nála senki sem késhet el, mert azt nem tolerálja. A szavakat aztán tett követte, és a játékosként 146-szoros ír válogatott szakvezető már pályára is vezényelte a Fradi játékosait. Az első pillanattól kezdve hatalmas tempót diktált, állandóan instruálta a csapatot – volt, hogy kissé indulatosan –, ha kellett, személyesen is beszállt, hogy megmutassa, mit, hogyan képzel el. Egy biztos, az edzésről készült videón pontosan látszik, a tudása nem sokat kopott az elmúlt évek alatt.

Ugyanakkor az edzéseket nézve egy igencsak érdekes megjegyzést tett a zöld-fehérek sportpszichiáere. Kárpáti Róbert elmondta, mentálisan azok a játékosok vannak jobb helyzetben, akik az ilyen, hirtelen megváltozott helyzetekben rugalmasabbak, jobban kezelik a szituációt. Azok, akik viszont merevebb személyiségek, nehezebben tudnak alkalmazkodni az új szituációhoz.

A sportpszichiáter szerint Robbie Keane érkezése jó hatással lehet mindenkire a klubnál Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

– Alapvetően mindenki pozitívan áll a mostani helyzethez, ugyanakkor természetes, hogy van a játékosokban egy bizonyos szorongás, de ez a szorongás inkább mobilizáló jellegű, tehát mozgósítani tudják azokat a készségeiket, fizikai képességeiket, amik szükségesek ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt tudjanak mutatni – állította a fradi.hu kérdésére a szakember.

Dr. Kárpáti Péter szerint azon játékosok, akik eddig többet voltak a pályán, ők úgy készülnek, hogy az új edző is számítani fog a játékukra, míg azok, akiknek eddig kevesebb játékperc jutott, ők ezzel új lehetőséget kapnak a bizonyításra, hogy megmutathassák, ők is képesek kiemelkedő teljesítményt nyújtani és meg tudnak küzdeni a helyükért. Egy Robbie Keane-karakterű ember, egy korábbi klasszis játékos nem csak a rutinos futballistákra, de az edzőtáborban itt lévő fiatalokra is komoly motiváló erőként hathat a sportpszichiáter véleménye szerint.

Egy ilyen név a klub minden területén ösztönzőleg hat

– Az ő futballtudása, a múltja és tapasztalata minden fiatal és nem fiatal számára is ösztönzőleg hathat. A csapat nemzetközi szintű megítélése is pozitívabb, hiszen egy olyan névvel zárul majd minden egyes összeállítás, aki több mint háromszáz mérkőzést játszott a Premier League-ben. Az ő neve mindenhol ismert, ő egy vonzó név lehet minden olyan játékos számára, aki a jövőben gondolkodik azon, hogy a Ferencvároshoz csatlakozzon. A szurkolóknak ez egy újabb indok arra, hogy kilátogassanak a stadionba, hogy megnézzék azt a játékstílust, azt a futballt, amit ő képvisel. Nagyon jól kommunikál a játékosokkal, ha kell, megállítja az edzést és újból elmagyarázza, hogy pontosan hogyan képzeli el a dolgokat. Látszik, hogy ért a játékosok nyelvén, ráadásul az sem elhanyagolható, hogy amikor kellett, ő is beállt az egymás közötti játékba, és testközelből mutatta meg, mit vár el a csapattól – fogalmazott Kárpáti Róbert.