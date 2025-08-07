Tovább védi az ELTE Fleck Zoltánt

Hallgat a Fleck Zoltán körül kialakult botrány ügyében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. A felsőoktatási intézmény nem válaszolt lapunk kérdésére, amelyben arra voltunk kíváncsiak, indítanak-e vizsgálatot Fleck Zoltán kijelentései ügyében, illetve etikai bizottság elé fogják-e idézni az egyetem oktatóját.

A válasz elmaradásából egyértelműnek tűnik, hogy a felsőoktatási intézmény

Fleck Zoltán védelmében kivár, és a botrány lecsillapodására számít.

Egyébként nem lenne nagy félnivalója Fleck Zoltánnak, ha az ügye az ELTE ÁJK etikai bizottsága elé kerülne, hiszen annak több tagjai is a kormánykritikus nézeteiről ismert. Az etikai bizottság elnöke az a Darák Péter, akiről korábban a Tűzfalcsoport megírta, hogy amikor a Kúria elnöke volt, akkor a vezetése alatt ítélkezhetett akár politikai ügyekben is a Soros-alapítvány által támogatott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetőjének, Majtényi Lászlónak a felesége. Ez akkor sem változott, amikor a szélsőliberális „civil” Majtényi a baloldali szivárványkoalíció államfőjelöltjeként nyíltan politikai színre lépett. De az is megjegyzendő, hogy Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika Darák Péter vezetése alatt a Kúria főtitkára volt.