Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Volodimir ZelenszkijVlagyimir Putyintalálkozó

Zelenszkij találkozna Putyinnal

Az ukrán elnök csütörtökön megismételte, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodimir Zelenszkij teljesen nyilvánvaló prioritásnak nevezett egy ilyen találkozót.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 12:06
Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL/AFP
„Mi Ukrajnában már több alkalommal elmondtuk, hogy a valódi megoldások igazán csak vezetői szinten születhetnek meg. Fontos tehát kijelölni egy ilyen jellegű találkozó idejét, illetve a megvitatandó kérdéseket” – szögezte le az X-en közzétett üzenetében Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen találkozó elvezethet a valóban tartós békéhez.

Zelenszkij személyesen tárgyalna Putyinnal
„Ukrajna sosem akart háborút és amennyire csak lehetséges a békéért fog dolgozni. A legfontosabb dolog, hogy Oroszország, amely ezt a háborút elindította, valódi lépéseket tegyen az agresszió befejezése felé” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerdán a többi között Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett telefonon. A megbeszélés után Trump úgy vélte, jók az esélyek egy orosz–ukrán találkozóra, a részleteket azonban még ki kell dolgozni. Eredményesnek nevezte továbbá Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Putyin – ugyancsak szerdán zajló – moszkvai tárgyalását is.

