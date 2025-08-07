Zelenszkij találkozna Putyinnal

„Mi Ukrajnában már több alkalommal elmondtuk, hogy a valódi megoldások igazán csak vezetői szinten születhetnek meg. Fontos tehát kijelölni egy ilyen jellegű találkozó idejét, illetve a megvitatandó kérdéseket” – szögezte le az X-en közzétett üzenetében Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen találkozó elvezethet a valóban tartós békéhez.

Zelenszkij személyesen tárgyalna Putyinnal. Fotó: AFP

„Ukrajna sosem akart háborút és amennyire csak lehetséges a békéért fog dolgozni. A legfontosabb dolog, hogy Oroszország, amely ezt a háborút elindította, valódi lépéseket tegyen az agresszió befejezése felé” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.



Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Zelenszkij szerdán a többi között Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett telefonon. A megbeszélés után Trump úgy vélte, jók az esélyek egy orosz–ukrán találkozóra, a részleteket azonban még ki kell dolgozni. Eredményesnek nevezte továbbá Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Putyin – ugyancsak szerdán zajló – moszkvai tárgyalását is.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)