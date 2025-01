Robbie Keane csapata vagy Pascal Jansen öröksége? A Ferencváros edzője nyíltan felelt

– Fantasztikus volt, ahogy az egész meccsen biztattak minket, még akkor is, amikor gólokat kaptunk – dicsért először Keane, aztán mintha az őszi szurkolói tüntetésre reagált volna. Emlékezetes, hogy bár Pascal Jansen sem volt eredménytelen, az alatta mutatott játékkal, különösen a hazai porondon látottakkal nem voltak elégedettek a drukkerek. – Nagyon hangosak a szurkolók, reméljük, ez így lesz a bajnokságban is, ami alapvető fontosságú a Ferencvárosnak. Nekünk is ennek megfelelően kell teljesíteni a pályán, erődöt akarunk építeni idehaza.