Varga Barnabásnak nem a góllövőlista, hanem a továbbjutás a lényeg

Fantasztikus, bár a végére igencsak izgalmassá váló mérkőzésen a Ferencváros 4-3-ra legyőzte az Európa-liga alapszakaszának záró fordulójában a holland AZ Alkmaart, amivel végül a 17. helyen végzett, azaz bejutott a rájátszásba. A találkozón a sérült Dibusz Dénes helyet ismét Varga Ádámot nevezte a kapuba Robbie Keane. A Fradi azt már tudja, hogy vagy a cseh Plzen, vagy az olasz sztárklub, AS Roma ellen lép pályára a rájátszásban – az ellenfél kilétére a pénteki sorsoláson derül fény –, és a párhatcot hazai pályán kezdi majd.

Varga Barnabás ezúttal nem fejjel, hanem büntetőből lábbal talált be a hollandok hálójába Fotó: Origo/Polyák Attila

A találkozó hajrában – szokásához híven – Varga Barnabás is betalált, és az alapszakaszban szerzett hat góljával a góllövőlistáján az élen végzett. A csatár elmondta, szép-szép, hogy ilyen eredményesen zárta az alapszakaszt, de a lényeg az, hogy a csapat továbbjutott.

– A fő célunk az volt, hogy az alapszakasz végén ott legyünk a 9. és a 24. helyezett csapatok között, ami valljuk be őszintén, benne volt a pakliban.

Az első félidő remekül sikerült, viszont a másodikban már jöttek ki hiányosságok.

Új az edzőnk, de egyre jobban megtaláljuk egymással a közös hangot. Mindenkinek megvan a konkrét feladata, amit most a meccs első 85 percéig magas szinte meg is oldott. Sokat gyakoroltuk a különböző taktikai variációkat, rengeteg labdát gyűjtöttünk be az ellenfél térfelén – jelentette ki az M4sport kérdésére Varga Barnabás.

Úgy vélte, bármelyik csapatot kapják a pénteki sorsoláson

– az olasz AS Roma jöhet vagy a cseh Plzen –,

nehéz ellenfél van, mert a kupasorozat ezen szakaszában már nincs könnyen legyőzhető csapat. Hozzátette, az idő előre haladtával jobb lesz a Fradi, és neki is sokkal jobban fekszik a háromcsatáros játék – két szélső mellett ő rohamoz középen –, mert már most több lehetősége van helyzetbe kerülni.