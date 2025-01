A Ferencváros jobban járt volna a döntetlennel? Varga Ádám rávágta a választ

A Ferencváros megtette, amit kellett: 4-3-ra győzött az AZ Alkmaar ellen. Előzetesen a három pont volt az egyetlen eredmény, amivel a Fradinak nem kellett más pályákra figyelnie. Utólag kiderült: a döntetlen is elég lett volna a Ferencváros továbbjutásához. Ráadásul ha Varga Ádám nem véd nagyot az utolsó percben, s 4-4 a vége, nem kaphatott volna topligás ellenfelet a következő fordulóra Robbie Keane csapata, így viszont az AS Roma is lehet a rivális a nyolcaddöntőbe jutásért.

A Ferencváros az AZ Alkmaar elleni győzelemmel biztosította helyét az Európa-liga legjobb huszonnégy csapata között. Fotó: Polyák Attila

A Ferencváros négy győzelemmel és négy vereséggel, tizenkét ponttal, 15-15-ös gólkülönbséggel az Európa-liga alapszakaszának tizenhetedik helyén végzett. Ez azt jelenti, hogy a nyolcaddöntőbe jutásért zajló rájátszást hazai pályán kezdi február 13-án, a visszavágót pedig egy héttel később idegenben vívja.

Melyik csapat lehet a Ferencváros ellenfele?

A két lehetséges rivális a 15. helyen zárt AS Roma és a 16. pozícióban végzett Viktoria Plzen. Papíron egyértelműen a cseh csapat lenne a könnyebb ellenfél.

Ha viszont Varga nem véd, és 4-4 a vége, akkor a Ferencváros a huszonkettedik helyen végzett volna, ugyanúgy tíz ponttal és mínusz egyes gólkülönbséggel, de több rúgott góllal, mint a huszonharmadik Twente. Ebben az esetben a román FCSB (11., lánykori nevén Steaua) vagy a holland Ajax (12.) várhatott volna az FTC-re.