Portugália lemészárolta az örményeket az utolsó vb-selejtezőn, csoportelsőként jutott ki a vb-re

Az európai világbajnoki selejtezők F csoportjában Örményország a portugál válogatott otthonába látogatott. Az írek elleni vereség után Portugália semmit nem bízott a véletlenre, s már a félidőben öt góllal vezetett, a végén 9-1-re nyert. Roberto Martínez együttesének két legjobbja a BL-győztes Paris Saint-Germain középpályása, Joao Neves és a Manchester United játékosa, Bruno Fernandes volt, mindketten mesterhármast értek el az utolsó vb-selejtezőjükön. Portugália csoportgyőztesként jutott ki a jövő évi világbajnokságra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 17:15
Fotó: MIGUEL RIOPA Forrás: AFP
A portugál labdarúgó-válogatott 2-0-ra kikapott Írországban csütörtökön, így a vasárnapi örmények elleni hazai találkozón mindeképpen javítani akart Roberto Martínez együttese. Portugália számára egyszerű volt a képlet vasárnap délután: újabb győzelmük esetén biztosítják vb-részvételüket, és a magyarok – akik előzőleg diadalmaskodtak Örményországban – legfeljebb a pótselejtezőt érő második helyen zárhatnak a kvartettben, akárcsak az írek.

Portugália kezdő tizenegyében Goncalo Ramos kapott helyett Cristiano Ronaldo eltiltása után.
Portugália kezdő tizenegyében Goncalo Ramos kapott helyett Cristiano Ronaldo eltiltása után. Fotó: LUIS EIRAS / NurPhoto

Portugália nem bízta a véletlenre

Az írek elleni vesztes vb-selejtezőnek vezéráldozatata is volt a portugálok szempontjából. Cristiano Ronaldo eddigi több mint két évtizedes pályafutása alatt 13. alkalommal kapott piros lapot csütörtökön. A 40 éves csatárt eddig csak a klubcsapatában állították ki, válogatott mérkőzésen most először küldte le a pályáról a játékvezető. Az ötszörös Aranylabdás-klasszis pótlására Roberto Martínez kapitány a PSG csatárát Goncalo Ramost állította be a kezdőbe, a BL-győztes csapat támadójának két oldalán az AC Milan szélvészgyors szélsője Rafael Leao és a Manchester United ásza Bruno Fernandes rohamozta az örmények kapuját.

Alig hat perc után már megszerezte a vezetést a házigazda Portugália: a hazaiak végezhettek el egy szabadrúgást a tizenhatos bal oldalánál, a labda mögé Bruno Fernandes állt. A Manchester United középpályása beadás helyett megcélozta a kapu jobb felső sarkát, az életerős lövést az örmények kapusa Avagyan még a kapufára tolta, de a kipattanót a Villareal védője Renato Vega az ötös vonaláról az üres kapuba fejelte. A gól utáni bő tíz percben teljesen beszorultak a vendégek, de utána jött a hidegzuhany Portugália számára. A 18. percben a Borussia Mönchengladbach csatára Grant-Leon Ramos a szélen megverte Cancelót, majd az élesen középre lőtt labdáját Semedót megelőzve a Krasznodar középpályása Eduard Spertsyan kotorta a hálóba öt méterről.

Goncalo Ramos újra megszerezte a vezetést Portugália számára a második félidőben.
Goncalo Ramos újra megszerezte a vezetést Portugália számára a második félidőben. Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

 Az egyenlítő találat felpaprikázta a portugálokat, akik főleg Goncalo Ramos révén veszélyeztettek, de a hazaiak csatáránák első három kísérlete után a labda nem talált utat az örmények kapujába. 

A 28. percben viszont Artur Szerobjan hibája végzetesnek bizonyult, a Sheriff FC balszélsője röviden adta haza a labdát, amelyre a PSG játékosa, Ramos csapott le, és a kapus mellett elhúzva a labdát a hálóba passzolta.

 Két perc múlva újabb gólt rúgott a hazai csapat: örmény labdavesztés után egy szemre is tetszetős Semedo-Vitinha- Fernandes összjáték után Joao Neves elé került a labda, a BL-győztes PSG középpályása pedig lendületből érkezve nagy erővel kilőtte a kapu jobb alsó sarkát tizenöt méterről. A 41. percben az igen aktívan játszó Fernandes lövése eltalálja Agaszarjan karját, szabadrúgással jöhetett Portugália. A labda mögé azonban nem a manchesteri játékos állt, hanem Joao Neves. 

Joao Neves hatalmas gólt rúgott, ezzel Portugália már négy góllal vezetett a félidőben.
Joao Neves hatalmas gólt rúgott, ezzel Portugália már négy góllal vezetett a félidőben. Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A 21 éves középpályás bő huszonöt méterről borzasztóan nagy gólt lőtt az örmények kapujának bal felső sarkába. 

A labda a keresztlécről pattant be a hálóba. 

A 44. percben Joao Cancelo távoli lövése után a kapufát találta el, majd a hosszabbításban Ruben Dias lerántása miatt megítélt tizenegyest Bruno Fernandes váltotta gólra. A portugálok öt gólt rúgtak az első félidőben.

Mesterhármast rúgott Neves és Fernandes

Portugália úgy kezdte a második félidőt, ahogy az elsőt befejezte. Robert Martínez sokat birtokolta a labdát, s úgy tűnt, hogy a hazaiak számára nincs messze az újabb gól. A 48. percben Goncalo Ramos lövése a kapufa érintésével hagyta el a pályát, majd az 51. percben újabb hazai gólnak örülhetett a portói Estádio do Dragao közönsége. Az 51. percben Goncalo Ramos beadása pattant meg egy örmény védőn, de a labda így is eljut Fernandeshez. 

A Manchester United ásza pedig egy lapos lövéssel megszerzi a hatodik portugál gólt. 

Portugália 72,3 százalékban birtokolta a labdát a második félidő első 15 percében, sok helyzetet dolgoztak ki, de a folytatásban vissszavettek a tempóból. Ennek ellenére így is gólt szereztek. 

Bruno Fernandes mesterhármast rúgott Portugália színeiben.
Bruno Fernandes mesterhármast rúgott Portugália színeiben. Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A 70. percben Muradyan szabálytalansága után újabb büntetőhöz jutottak a hazaiak, Bruno Fernandes lába ezúttal sem remegett meg. A hazaiaknak ekkor már huszonhét kapura lövéséből tizenkettő találta el az örmények kapuját, de még mindig nem volt vége a gólparádénak. A 81. percben Semedo passza után Joao Neves talált be, a PSG középpályása ezzel három gólt szerzett ugyanúgy, mint a Manchester United játékosa Bruno Fernandes. Igaz utóbbi két büntetőt is rúghatott a meccsen.

A végén a csereként beállt Joao Félix átadása után a Juventus játékosa, Conceicao is betalált a hosszabbításban, így Portugália 9-1-re nyert a végén, és csoportelsőként jutott ki a jövő évi világbajnokságra.

Európai vb-selejtező, F-csoport

Portugália-Örményország 9-1 (5-1)

gól: Veiga (7.), Ramos (28.), J. Neves (30., 41., 81.), Fernandes (45+3., 11-esből, 52., 72., 11-esből), F. Conceicao (92.), illetve Szpertszjan (18.)

 

