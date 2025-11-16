Portugália lemészárolta az örményeket az utolsó vb-selejtezőn, csoportelsőként jutott ki a vb-re

A portugál labdarúgó-válogatott 2-0-ra kikapott Írországban csütörtökön, így a vasárnapi örmények elleni hazai találkozón mindeképpen javítani akart Roberto Martínez együttese. Portugália számára egyszerű volt a képlet vasárnap délután: újabb győzelmük esetén biztosítják vb-részvételüket, és a magyarok – akik előzőleg diadalmaskodtak Örményországban – legfeljebb a pótselejtezőt érő második helyen zárhatnak a kvartettben, akárcsak az írek.

Portugália kezdő tizenegyében Goncalo Ramos kapott helyett Cristiano Ronaldo eltiltása után. Fotó: LUIS EIRAS / NurPhoto

Portugália nem bízta a véletlenre

Az írek elleni vesztes vb-selejtezőnek vezéráldozatata is volt a portugálok szempontjából. Cristiano Ronaldo eddigi több mint két évtizedes pályafutása alatt 13. alkalommal kapott piros lapot csütörtökön. A 40 éves csatárt eddig csak a klubcsapatában állították ki, válogatott mérkőzésen most először küldte le a pályáról a játékvezető. Az ötszörös Aranylabdás-klasszis pótlására Roberto Martínez kapitány a PSG csatárát Goncalo Ramost állította be a kezdőbe, a BL-győztes csapat támadójának két oldalán az AC Milan szélvészgyors szélsője Rafael Leao és a Manchester United ásza Bruno Fernandes rohamozta az örmények kapuját.

Alig hat perc után már megszerezte a vezetést a házigazda Portugália: a hazaiak végezhettek el egy szabadrúgást a tizenhatos bal oldalánál, a labda mögé Bruno Fernandes állt. A Manchester United középpályása beadás helyett megcélozta a kapu jobb felső sarkát, az életerős lövést az örmények kapusa Avagyan még a kapufára tolta, de a kipattanót a Villareal védője Renato Vega az ötös vonaláról az üres kapuba fejelte. A gól utáni bő tíz percben teljesen beszorultak a vendégek, de utána jött a hidegzuhany Portugália számára. A 18. percben a Borussia Mönchengladbach csatára Grant-Leon Ramos a szélen megverte Cancelót, majd az élesen középre lőtt labdáját Semedót megelőzve a Krasznodar középpályása Eduard Spertsyan kotorta a hálóba öt méterről.

Goncalo Ramos újra megszerezte a vezetést Portugália számára a második félidőben. Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Az egyenlítő találat felpaprikázta a portugálokat, akik főleg Goncalo Ramos révén veszélyeztettek, de a hazaiak csatáránák első három kísérlete után a labda nem talált utat az örmények kapujába.

A 28. percben viszont Artur Szerobjan hibája végzetesnek bizonyult, a Sheriff FC balszélsője röviden adta haza a labdát, amelyre a PSG játékosa, Ramos csapott le, és a kapus mellett elhúzva a labdát a hálóba passzolta.

Két perc múlva újabb gólt rúgott a hazai csapat: örmény labdavesztés után egy szemre is tetszetős Semedo-Vitinha- Fernandes összjáték után Joao Neves elé került a labda, a BL-győztes PSG középpályása pedig lendületből érkezve nagy erővel kilőtte a kapu jobb alsó sarkát tizenöt méterről. A 41. percben az igen aktívan játszó Fernandes lövése eltalálja Agaszarjan karját, szabadrúgással jöhetett Portugália. A labda mögé azonban nem a manchesteri játékos állt, hanem Joao Neves.