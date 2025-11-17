időjárásidőjárási helyzetidőjárásváltozásidőjárásjelentés

Megérkezett a hidegfront, zivatarokat hozott magával

A zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.

Forrás: HungaroMet2025. 11. 17. 6:40
Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és keleti országrészben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet. 

Fotó: HungaroMet

Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik.

Átmenetileg a zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható. Késő este többnyire 3 és 13 fok közötti értékek valószínűek.

 


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

