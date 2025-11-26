Donald TrumpZelenszkijbéketervorosz-ukrán háború

Zelenszkij botránya kellett, hogy felgyorsuljanak a béketárgyalások

„Miután Zelenszkij korrupciós botrányba került, Donald Trump láthatóan kihasználta, hogy meggyengült az ukrán elnök, és jó érzékkel újabb lendületet adott a békefolyamatnak, rögtön nyilvánosságra hozták a béketervüket, amit a jelek szerint nagyrészt sikerült is elfogadtatniuk az ukránokkal, közben az oroszokkal is egyeztetnek” – osztotta meg bejegyzését a Facebookon Deák Dániel politológus.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 9:25
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
„Az ukrán vezetés közölte, hogy »közös nevezőre« jutottak az Egyesült Államokkal egy, az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketerv fő irányairól. A javaslat egy 28 pontos dokumentumon alapul, amelyet Washington múlt héten adott át Kijevnek, majd amerikai és ukrán tisztviselők a hétvégén Genfben folytattak egyeztetéseket róla” – írta Deák Dániel a Facebookon.

Zelenszkij korrupciós botránya után Trump kihasználta a helyzetet, és gyorsan új lendületet adott a béketárgyalásoknak (Fotó: SAUL LOEB / AFP)
Deák Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán arról számolt be: az eredeti béketervet a felek észrevételei alapján finomhangolták. Mint írta, Trump bejelentette azt is, hogy különmegbízottját, Steve Witkoffot a jövő héten Moszkvába küldi, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon, miközben Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár már ezen a héten ukrán vezetőkkel egyeztet, miután hétfőn az orosz féllel folytatott megbeszéléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, kész személyesen egyeztetni Trumppal a még nyitott, érzékeny pontokról, és kormánya a hónap vége előtt szeretné tető alá hozni a találkozót.

– emelte ki a politológus. Hozzátette:

Trump időközben azt írta, várja, hogy hamarosan találkozzon Zelenszkijjel és Putyinnal is, de csak akkor, ha a háború befejezéséről szóló megállapodás végleges, vagy a végső fázisában van. Az elnök újságíróknak arról beszélt, hogy a készülő egyezség kölcsönös területi engedményeket tartalmazna, és célja a határ viszonyainak rendezése. Konkrét határidőt ugyanakkor egyik félnek sem szabott: mint mondta, a határidő számomra az, amikor vége lesz.

Deák Dániel arra is rámutatott, hogy a Kreml korábban jelezte: az új tervezettel kapcsolatban egyelőre nem keresték meg őket, és figyelmeztettek arra, nem biztos, hogy elfogadják a múlt heti verzióhoz fűzött módosításokat. Mint írja, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva alapvetően támogatta az eredeti amerikai javaslatot, ugyanakkor „alapjaiban más” lenne a helyzet, ha a dokumentum érdemi változtatásokon esne át. Lavrov közlése szerint kedd délelőttig Moszkva még nem kapta meg a frissített változatot, majd bírálta Európát, amiért szerinte aláássa az amerikai béketörekvéseket.

Mindeközben sajtóhírek szerint Orbán Viktor a november 7-i sikeres washingtoni látogatása után pénteken Moszkvába utazik és tárgyal Putyinnal, mely találkozó szintén a békemisszió részének tekinthető.

– hangsúlyozta bejegyzésében Deák Dániel.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

