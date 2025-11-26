Zelenszkij botránya kellett, hogy felgyorsuljanak a béketárgyalások

– emelte ki a politológus. Hozzátette:

Trump időközben azt írta, várja, hogy hamarosan találkozzon Zelenszkijjel és Putyinnal is, de csak akkor, ha a háború befejezéséről szóló megállapodás végleges, vagy a végső fázisában van. Az elnök újságíróknak arról beszélt, hogy a készülő egyezség kölcsönös területi engedményeket tartalmazna, és célja a határ viszonyainak rendezése. Konkrét határidőt ugyanakkor egyik félnek sem szabott: mint mondta, a határidő számomra az, amikor vége lesz.

Deák Dániel arra is rámutatott, hogy a Kreml korábban jelezte: az új tervezettel kapcsolatban egyelőre nem keresték meg őket, és figyelmeztettek arra, nem biztos, hogy elfogadják a múlt heti verzióhoz fűzött módosításokat. Mint írja, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva alapvetően támogatta az eredeti amerikai javaslatot, ugyanakkor „alapjaiban más” lenne a helyzet, ha a dokumentum érdemi változtatásokon esne át. Lavrov közlése szerint kedd délelőttig Moszkva még nem kapta meg a frissített változatot, majd bírálta Európát, amiért szerinte aláássa az amerikai béketörekvéseket.