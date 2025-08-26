Rendkívüli

Tapsikolva ünnepli Magyar Péterék adóemelési tervét az egyik vidéki Tisza-sziget oldala

Kiállt az adóemelések szükségessége mellett a pécsi Tisza-sziget. Elismerik, hogy a lépés fájó lenne, de szükséges, mivel azzal hozzá lehet járulni Ukrajna győzelméhez is.

Megérkezett a beismerő vallomás Magyar Péteréktől: a pécsi Tisza-sziget Facebook-oldala arról írt, hogy 

a  felelős kormányzás néha olyan döntéseket kíván, amik időlegesen talán fájóan hatnak, de a hatékony működéshez elengedhetetlenek.

Ezzel nyilvánvalóan arra céloztak, hogy nyilvánosságra került a Tisza Párt egy belső feljegyzése, ami arról árulkodik, hogy kormányra kerülve Magyar Péter megemelné az adókat.

Eszerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. Míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.

A pécsi Tisza-sziget szerint akik részt vettek Bokros Lajos vagy Magyar Bálint eddigi előadásain, a Tisza-szigetek szervezésében azok tudhatják, hogy a jelenlegi 16 százalékos szja igazságtalan. Hozzátették: a 33 százalékos szja mellett képes az ország részt venni az Európai Szolidaritásban.

Nem várhatjuk el, hogy egy szomszédos ország belepusztuljon a mi békénkbe, hozzá kell járulni a siker eléréséhez. Ez a felelős, európai hozzáállás

– tett hitet Ukrajna és az adóemelés mellett is a pécsi Tisza-sziget.

Bár valószínűleg egy troll oldalról van szó, azonban a Tisza Párt esetében nehéz megkülönböztetni az igazi és a hamis oldalakat.

 

 

