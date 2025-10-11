Győzelemre fel: ma is terepen kezdte a napot a miniszterelnök

Ma Pesterzsébeten kezdett Orbán Viktor, jövő héten pedig Zánkára is ellátogat. Ezt a miniszterelnök közölte a Harcosok Klubja közösségi oldalán.

A kormányfő a nemzeti konzultációval kapcsolatban jelezte:

Mindenkire szükség van. Fontos, hogy Brüsszelben is lássák: a magyarok döntöttek, és békét akarnak.

A 183 nap múlva esedékes voksolásról szólva közölte:

„Aztán a választókerületek elnökei érkeznek. Nekünk megvannak a jelöltjeink, mindenki tudja a dolgát. Megnyertük a nyarat, most megnyerjük az őszt, aztán a telet, a tavaszt és a választást is. Minden nap erősebbek vagyunk.”

Orbán Viktor nem mulasztotta el megjegyezni bejegyzése végén, hogy ma magyar–örmény világbajnoki selejtezőt is játszunk. „Győzelemre fel! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta gondolatait a kormányfő.

