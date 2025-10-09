Lázár Jánosharcosok klubjaEurópai BizottságOrbán ViktorUrsula von der Leyen

Harcba indult az igazságért Orbán Viktor, sűrű napja van a miniszterelnöknek

Új bejegyzést tett közzé Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök részleteket osztott meg a mai programjáról, de írt az Ursula von der Leyennel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:39
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Salgótarjánba, Egerbe és Kolozsvárra is ellátogat Orbán Viktor. Ezt a miniszterelnök közölte a Harcosok Klubja közösségi oldalán.

Orbán Viktor, Lázár János
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Salgótarjánban a helyi ügyekről egyeztet Becsó Zsolt képviselővel és Kreicsi Bálint polgármesterrel, aztán találkozik a helyi HK- és DPK-tagokkal.

Mindig jó, ha látjuk egymást, várom!

– tette hozzá.

A kormányfő Egerben Pajtók Gábor képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel találkozik, majd indul Kolozsvárra.

Orbán Viktor közölte, Lázár János építési és közlekedési miniszter egész nap vele tart, mert a megyei jogú városok terveinek, fejlesztéseinek megbeszéléséhez ő is kell.

„Csak estére nehogy megunjuk egymást” – jegyezte meg viccesen.

Brüsszelben is zajlik az élet

„Ma Von der Leyen asszonyt kell megmentenie a háború- és bevándorláspárti balliberális oldalnak. A patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, mert Von der Leyen amit lehetett, azt elrontott” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

  • Európa versenyképessége romokban,
  • a vállalkozások súlyos felárat fizetnek az energiáért az amerikai vagy kínai versenytársaikoz képest,
  • a migránsokat beengedte,
  • a háborút nem lezárni, hanem folytatni akarja,
  • a bizottság, amit vezet, már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság

– sorolta Ursula von der Leyen bűnlajstromát.

Persze illúzióink nincsenek, meg fogják védeni. Ahogy Magyar Pétert. Egy csapat

– szögezte le a miniszterelnök.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 185 nap” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu