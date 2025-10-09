Harcba indult az igazságért Orbán Viktor, sűrű napja van a miniszterelnöknek

Salgótarjánba, Egerbe és Kolozsvárra is ellátogat Orbán Viktor. Ezt a miniszterelnök közölte a Harcosok Klubja közösségi oldalán.
Salgótarjánban a helyi ügyekről egyeztet Becsó Zsolt képviselővel és Kreicsi Bálint polgármesterrel, aztán találkozik a helyi HK- és DPK-tagokkal.
Mindig jó, ha látjuk egymást, várom!
– tette hozzá.
A kormányfő Egerben Pajtók Gábor képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel találkozik, majd indul Kolozsvárra.
Orbán Viktor közölte, Lázár János építési és közlekedési miniszter egész nap vele tart, mert a megyei jogú városok terveinek, fejlesztéseinek megbeszéléséhez ő is kell.
„Csak estére nehogy megunjuk egymást” – jegyezte meg viccesen.
Brüsszelben is zajlik az élet
„Ma Von der Leyen asszonyt kell megmentenie a háború- és bevándorláspárti balliberális oldalnak. A patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, mert Von der Leyen amit lehetett, azt elrontott” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
- Európa versenyképessége romokban,
- a vállalkozások súlyos felárat fizetnek az energiáért az amerikai vagy kínai versenytársaikoz képest,
- a migránsokat beengedte,
- a háborút nem lezárni, hanem folytatni akarja,
- a bizottság, amit vezet, már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság
– sorolta Ursula von der Leyen bűnlajstromát.
Persze illúzióink nincsenek, meg fogják védeni. Ahogy Magyar Pétert. Egy csapat
– szögezte le a miniszterelnök.
„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 185 nap” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)