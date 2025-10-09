Harcba indult az igazságért Orbán Viktor, sűrű napja van a miniszterelnöknek

Salgótarjánba, Egerbe és Kolozsvárra is ellátogat Orbán Viktor. Ezt a miniszterelnök közölte a Harcosok Klubja közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Salgótarjánban a helyi ügyekről egyeztet Becsó Zsolt képviselővel és Kreicsi Bálint polgármesterrel, aztán találkozik a helyi HK- és DPK-tagokkal.

Mindig jó, ha látjuk egymást, várom!

– tette hozzá.

A kormányfő Egerben Pajtók Gábor képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel találkozik, majd indul Kolozsvárra.

Orbán Viktor közölte, Lázár János építési és közlekedési miniszter egész nap vele tart, mert a megyei jogú városok terveinek, fejlesztéseinek megbeszéléséhez ő is kell.

„Csak estére nehogy megunjuk egymást” – jegyezte meg viccesen.

Brüsszelben is zajlik az élet

„Ma Von der Leyen asszonyt kell megmentenie a háború- és bevándorláspárti balliberális oldalnak. A patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, mert Von der Leyen amit lehetett, azt elrontott” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Európa versenyképessége romokban,

a vállalkozások súlyos felárat fizetnek az energiáért az amerikai vagy kínai versenytársaikoz képest,

a migránsokat beengedte,

a háborút nem lezárni, hanem folytatni akarja,

a bizottság, amit vezet, már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság

– sorolta Ursula von der Leyen bűnlajstromát.

Persze illúzióink nincsenek, meg fogják védeni. Ahogy Magyar Pétert. Egy csapat

– szögezte le a miniszterelnök.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 185 nap” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)