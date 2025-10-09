Európai BizottságOrbán Viktorminiszterelnök

Orbán Viktor: Hosszú Von der Leyen bűnlajstoma

A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda – közölte a Facebookon a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte: Ne legyen kétségünk, a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét.

Kozma Zoltán
2025. 10. 09. 7:20
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette:

Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben. És ez nem is csoda. A bűnlajstrom hosszú: a zöldőrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba.

Orbán Viktor kiemelte:

Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána »mindent lehet«. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.

Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi békemeneten – tette hozzá.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

