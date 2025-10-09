Orbán Viktor: Hosszú Von der Leyen bűnlajstoma

Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök hozzátette:
Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben. És ez nem is csoda. A bűnlajstrom hosszú: a zöldőrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba.
Orbán Viktor kiemelte:
Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána »mindent lehet«. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.
Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi békemeneten – tette hozzá.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)